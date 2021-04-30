Выставка "Экология любимой столицы" открылась в Музее Фрунзе

Вчера, 29 апреля 2021 года, ко Дню города в Кыргызском государственном доме-музее Михаила Фрунзе открылась выставка фотографий и рисунков "Экология нашей любимой столиц глазами детей". Как сообщили VB.KG сотрудники музея, цель выставки - в воспитании у подрастающего поколения любви и уважения к родной столице, повышение уровня экологической культуры, формирование бережного и внимательного отношения к природе.

Юные бишкекчане представили в рисунках свое видение причин образования смога, загазованности и засоренности городской среды, методы и способы устранения замусоренности городских дворов.

На фотографиях - юные озеленители, принимающие участие в высадке деревьев, в поливе и уходе за зелеными насаждениями.

В ряде работ отображено желание детей видеть в своих дворах красивые и ухоженные детские игровые площадки, высокотехнологичные и инновационные способы обработки переработки мусорных отходов при помощи робототехники.

Дети и их педагоги награждены грамотами и благодарственными письмами за их неравнодушное отношение к окружающей среде и активное участие в выставке.