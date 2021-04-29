Усугубляют ситуацию. Депутатов попросили не политизировать конфликт на юге

Пресс-служба Аппарата правительства ответила наизаявление депутата Жогорку Кенеша Бакыта Торобаева и отдельных депутатов парламента:

"Уважаемый Бакыт Эргешевич!

Учитывая всю сложность ситуации, возникшую на кыргызско-таджикской государственной границе, просила бы Вас воздержаться от комментариев, которые лишь усугубляют ее.

В настоящее время руководство страны, в том числе и премьер-министр Улукбек Марипов предпринимает все необходимые меры для мирного урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской границе.

Сейчас от всех кыргызстанцев, в том числе от вас - депутатов требуется проявление мудрости и терпения. Крайне важно сделать все необходимое для того, чтобы стабилизировать ситуацию и воздержаться от действий, которые могут привести к негативным последствиям.

Прошу вас не политизировать и не зарабатывать очки в таком остром вопросе! Нам нужен мир!"

Напомним, депутат ЖК Бакыт Торобаев заявил, что местное население на границе ощущает на себе последствия безответственного сообщения и неподтвержденной информации премьер-министра Улукбека Марипова по Торт-Кульскому водохранилищу.

Сегодня 29 апреля в нескольких селах Баткенской области ввели режим чрезвычайной ситуации, эвакуируют местных жителей, применяют оружие, есть жертвы. На 19:35 общее количество пострадавших 25 человека, 2 человека погибли.