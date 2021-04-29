Погода
$ 84.77 - 84.92
€ 101.82 - 103.32

Таджикские силовики о ситуации: Мы всячески старались избежать конфликта

580  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Таджикские силовики в своих СМИ категорически опровергают информацию, что конфликт на границе начали их военные. Об этом изданию "Азия Плюс" якобы сообщил источник в силовых структурах Таджикистана.

"Наоборот, в эти дни в Душанбе собирались министры обороны и секретари Советов безопасности ОДКБ. Учитывая важность этих встреч, мы всячески старались избежать конфликта и пытались убедить всех проявить сдержанность...", - отметил источники СМИ РТ.

При этом по сообщению ПС ГКНБ КР, таджикские силовые органы напали на пять погранзастав в Кыргызстане.

- С 14.05 ч. началась перестрелка в местности "Головной" между войсковыми подразделениями сторон. В ходе перестрелки получили ранения гражданские лица и военнослужащие Кыргызской Республики. Далее около 17.00 ч. таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также по постам "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук" Баткенского пограничного отряда", - отмечается в заявлении ПС ГКНБ КР.

Как сообщает погранслужба КР, в ответ на действия таджикских силовиков отряд специального назначения "Бору" ПС ГКНБ КР захватил пограничную заставу "Ходжа Аъло" Республики Таджикистан.

Отмечается, что по всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства.

При этом таджикские СМИ сообщают, что кыргызские снайперы не позволяют жителям Ходжа-Аъло переходить главную дорогу в сторону Воруха.

- В течение нескольких часов основная дорога Ходжа-Аъло-Ворух остаётся заблокированной, а кыргызские снайперы открывают огонь по жителям и машинам, пытавшимся перейти дорогу, - заявляют они.

На данный момент местность "Головной" по сообщению ПС ГКНБ КР находится под полным контролем кыргызской стороны:

"В настоящее время продолжается противостояние сторон, в том числе с применением оружия с обеих сторон. Местность "Головной", расположенная в Баткенском районе Баткенской области находится под полным контролем кыргызской стороны"


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400264
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  