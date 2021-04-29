Таджикские силовики о ситуации: Мы всячески старались избежать конфликта

Таджикские силовики в своих СМИ категорически опровергают информацию, что конфликт на границе начали их военные. Об этом изданию "Азия Плюс" якобы сообщил источник в силовых структурах Таджикистана.

"Наоборот, в эти дни в Душанбе собирались министры обороны и секретари Советов безопасности ОДКБ. Учитывая важность этих встреч, мы всячески старались избежать конфликта и пытались убедить всех проявить сдержанность...", - отметил источники СМИ РТ.

При этом по сообщению ПС ГКНБ КР, таджикские силовые органы напали на пять погранзастав в Кыргызстане.

- С 14.05 ч. началась перестрелка в местности "Головной" между войсковыми подразделениями сторон. В ходе перестрелки получили ранения гражданские лица и военнослужащие Кыргызской Республики. Далее около 17.00 ч. таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также по постам "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук" Баткенского пограничного отряда", - отмечается в заявлении ПС ГКНБ КР.

Как сообщает погранслужба КР, в ответ на действия таджикских силовиков отряд специального назначения "Бору" ПС ГКНБ КР захватил пограничную заставу "Ходжа Аъло" Республики Таджикистан.

Отмечается, что по всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства.

При этом таджикские СМИ сообщают, что кыргызские снайперы не позволяют жителям Ходжа-Аъло переходить главную дорогу в сторону Воруха.

- В течение нескольких часов основная дорога Ходжа-Аъло-Ворух остаётся заблокированной, а кыргызские снайперы открывают огонь по жителям и машинам, пытавшимся перейти дорогу, - заявляют они.

На данный момент местность "Головной" по сообщению ПС ГКНБ КР находится под полным контролем кыргызской стороны:

"В настоящее время продолжается противостояние сторон, в том числе с применением оружия с обеих сторон. Местность "Головной", расположенная в Баткенском районе Баткенской области находится под полным контролем кыргызской стороны"