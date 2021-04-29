Погода
$ 84.77 - 84.92
€ 101.82 - 103.32

КР и РТ договорились о прекращении огня и отводе военных сил

386  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня с 20:00 часов и отводе военных сил на места прежней дислокации. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В связи с произошедшим 28-29 апреля пограничным инцидентом на кыргызско-таджикском участке Государственной границы Кыргызской Республики Министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев провел переговоры с Министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином и другими представителями, в ходе которых обсуждены дальнейшие совместные действия Сторон, направленные на урегулирование ситуации в приграничье двух стран.

Главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Таджикистана подчеркнули крайнюю необходимость урегулирования конфликтной ситуации, приведшей к жертвам и раненым как с кыргызской, так и с таджикской стороны, мирным путем посредством политико-дипломатических переговоров.

Министр Руслан Казакбаев отметил, что кыргызская сторона не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться не намерена. В данном контексте, особо акцентировал, что все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров с участием высоких представителей в рамках правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы. Отметил важность укрепления доверия между двумя государствами, особенно в районе границы, принятию мер по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечению любых действий, направленных на усиление напряженности среди местного населения.

В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел КР и РТ, достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов и отводе военных сил на места прежней дислокации.

Также договорились в течении самых ближайших часов провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления Сторон, где будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации.

В качестве дальнейших мер, Стороны согласились усилить совместную информационно-разъяснительную работу с населением на уровне местных самоуправлений (областной, районный и сельский уровень) двух стран с участием территориальных подразделений пограничных служб, организовать на уровне областных структур совместные группы правоохранительных органов для патрулирования и мониторинга обстановки в приграничье, а также поддерживать постоянную прямую связь между внешнеполитическими ведомствами и лично между министрами для оперативного решения имеющихся вопросов.

Р. Казакбаев и С. Мухриддин призвали обе стороны не поддаваться провокациям отдельных деструктивных сил.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400265
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  