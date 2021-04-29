КР и РТ договорились о прекращении огня и отводе военных сил

Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня с 20:00 часов и отводе военных сил на места прежней дислокации. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В связи с произошедшим 28-29 апреля пограничным инцидентом на кыргызско-таджикском участке Государственной границы Кыргызской Республики Министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев провел переговоры с Министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином и другими представителями, в ходе которых обсуждены дальнейшие совместные действия Сторон, направленные на урегулирование ситуации в приграничье двух стран.

Главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Таджикистана подчеркнули крайнюю необходимость урегулирования конфликтной ситуации, приведшей к жертвам и раненым как с кыргызской, так и с таджикской стороны, мирным путем посредством политико-дипломатических переговоров.

Министр Руслан Казакбаев отметил, что кыргызская сторона не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться не намерена. В данном контексте, особо акцентировал, что все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров с участием высоких представителей в рамках правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы. Отметил важность укрепления доверия между двумя государствами, особенно в районе границы, принятию мер по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечению любых действий, направленных на усиление напряженности среди местного населения.

В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел КР и РТ, достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов и отводе военных сил на места прежней дислокации.

Также договорились в течении самых ближайших часов провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления Сторон, где будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации.

В качестве дальнейших мер, Стороны согласились усилить совместную информационно-разъяснительную работу с населением на уровне местных самоуправлений (областной, районный и сельский уровень) двух стран с участием территориальных подразделений пограничных служб, организовать на уровне областных структур совместные группы правоохранительных органов для патрулирования и мониторинга обстановки в приграничье, а также поддерживать постоянную прямую связь между внешнеполитическими ведомствами и лично между министрами для оперативного решения имеющихся вопросов.

Р. Казакбаев и С. Мухриддин призвали обе стороны не поддаваться провокациям отдельных деструктивных сил.