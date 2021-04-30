В Казани встретились премьер-министры КР и РФ

Актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества обсудили в Казани главы правительств КР Улукбек Марипов и РФ Михаил Мишустин. Их встреча состоялась на полях заседания Евразийского межправительственного совета, проходящего 29-30 апреля в столице Татарстана.

Как рассказали в пресс-службе правительства РФ, приветствую своего кыргызского коллегу, Михаил Мишустин передал "тёплые пожелания и самые добрые слова" президенту КР Садыру Жапарову от президента РФ Владимира Путина и от себя лично. А также поздравил главу Кыргызстана с успешным проведением 11 апреля референдума по поводу новой Конституции.

"Россия и Киргизия – стратегические партнёры и союзники. Наши многолетние отношения основаны на дружбе, добрососедстве, братстве, я бы сказал. Мы искренне заинтересованы в развитии нашего сотрудничества. Россия остаётся одним из ведущих партнёров Киргизии. К сожалению, коронавирус сказался на взаимной торговле. По итогам 2020 года товарооборот снизился ненамного, на 10 процентов примерно", - отметил премьер-министр РФ.

"Вместе с тем, - продолжил он, - торговля сельхозпродукцией в 2020 году увеличилась по сравнению с 2019 годом почти на 11 процентов, что радует. Необходимо по линии правительств принять комплексные меры для восстановления динамики нашего взаимного сотрудничества, в том числе доковидного. Предлагаю поручить это российско-киргизской межправкомиссии".

В Кыргызстане, по словам Мишустина, работает достаточно большое количество российских инвесторов в разных сферах – энергетике, горнодобывающей, телекоммуникационной сферах. Выполняется целый ряд программ, в том числе программы финансовой и нефинансовой поддержки по линии Российского экспортного центра. Большие перспективы в РФ видят в области сельхозмашиностроения, автомобилестроения, радиоэлектроники и промышленности в целом. "Мы рассчитываем, что киргизская сторона будет внимательно относиться к правам и законным интересам российских инвесторов. Просили уже неоднократно обеспечивать им соответствующие комфортные условия для расширения деятельности на рынке Киргизии", - сообщил глава российского кабмина.

Он также упомянул успешный опыт борьбы с коронавирусной инфекцией. Кыргызской стороне передавались мобильные лаборатории, наборы тест-систем для диагностики заболевания, по запросу направлялась группа специалистов из Российской Федерации, которые оказывали в том числе и гуманитарную помощь. В апреле была поставлена первая партия российской вакцины "Спутник V". В рамках Евразийского экономического союза применяется платформа "Путешествую без COVID-19", которая позволяет в упрощённом порядке передвигаться гражданам, при этом соблюдая все необходимые меры, санитарно-эпидемиологические требования.

"Участие Киргизии в Евразийском экономическом союзе с 2015 года позитивно сказывается на экономическом развитии. Наш товарооборот вырос почти в полтора раза, а поставки из Киргизии в Россию более чем в четыре раза. Это говорит о реальном эффекте интеграции для киргизской экономики в том числе", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Как отметил премьер-министр КР Улукбек Марипов, первый зарубежный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Россию, состоявшийся 24 февраля, дал новый импульс традиционно высокой динамике стратегического партнёрства. Глава правительства Кыргызстана выразил уверенность, что сотрудничество между обеими странами поднимется на качественно новый уровень взаимодействия. И проинформировал российского коллегу о внутриполитической ситуации в республике.

"При широком мониторинге международных наблюдателей, в том числе и российских коллег, в Кыргызстане 11 апреля успешно состоялся референдум по принятию новой редакции конституции. И как всем известно, народ Кыргызстана выбрал путь, форму правления президентскую. В ближайшее время мы ожидаем официальных итогов референдума. Правительство будет осуществлять свою работу в новом формате как кабинет министров. И, уважаемый Михаил Владимирович, по вакцинации мы также хотели бы выразить благодарность. Недавно мы получили "Спутник V", который наш народ с нетерпением ждал, и за это выражаем огромную благодарность", - заявил Улукбек Марипов.

"Мы выражаем благодарность российской стороне за решение предоставить грантовую помощь для поддержки бюджета нашей страны",- сказал он.

Премьер- министр КР сообщил, что в Кыргызстане сегодня проводится работа по облегчению перемещения его граждан, и этому помогает мобильное приложение "Путешествую без COVID-19": "Сегодня частные лаборатории работают. В принципе этот вопрос уже налажен".

Улукбек Марипов напомнил, что в 2020 году был объявлен перекрёстный Год Кыргызстана и России, однако пандемия внесла коррективы. Несмотря на это, по словам Марипова, в прошлом году обеим странам удалось провести ряд запланированных основных мероприятий в рамках перекрёстного года. И в целях завершения их, с учётом стабилизации эпидемиологической ситуации в двух странах предложил провести торжественную церемонию закрытия перекрестного года в Бишкеке с участием Михаила Мишустина в ноябре текущего года.

"Мы, - добавил глава кыргызстанского правительства, - с большим удовольствием приглашаем вас посетить с официальным визитом в это время нашу страну, накануне или после участия в очередном заседании совета глав правительств СНГ, которое мы планируем в Бишкеке в этом году".