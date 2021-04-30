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Галина Байтерек: Президент Садыр Жапаров находится на своем рабочем месте

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- Бакыт Басарбек
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Помимо того, что президент КР Садыр Жапаров поручил вице-премьер-министру Артему Новикову вместе с рабочей группой немедленно направиться в Баткенскую область, какие меры в дальнейшем намерен предпринять глава государства и как он относиться, в целом, к ситуации? Этот вопрос редакция VB.KG направила пресс-секретарю президента Галине Байтерек.

По ее словам, рабочая группа и была направлена с целью сбора информации на местах.

- Сам президент Садыр Жапаров находится на своем рабочем месте – в Доме Правительства. Глава государства ежечасно получает информацию о ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области. То, что случилось сегодня в Баткенской области – тяжелое испытание для нашего народа и страны.

Глава государства, также, как и все кыргызстанцы, тяжело переживает за судьбу страны и за каждого кыргызстанца, особенно за тех, кто получил ранения, - сказала Галина Байтерек.


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URL: https://www.vb.kg/400269
Теги:
граница, правительство, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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