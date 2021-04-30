В Праге протестуют против президента Чехии за пророссийскую политику

Около 10 тысяч человек вышли на улицы и собрались на Вацлавской площади в Праге вечером в четверг, 29 апреля, протестуя против политики президента Чехии Милоша Земана в отношении России. При этом протестующие сохраняли социальную дистанцию из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщает издание dw.com.

Организовало акцию общественное движение "Миллион мгновений для демократии". По словам его представителей, Земан движет Чехию "прямо в руки России", распространяя "те же самые сказки, что и российские дезинформационные сайты, и российская пропаганда".

Если Земан останется на посту президента, это будет нести "риск для безопасности", заявил председатель движения Беньямин Ролл. Протестующие также подписывали петицию за то, чтобы предать Земана суду по обвинению в государственной измене.

Критика Земана

Ранее, 27 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг слова Милоша Земана о том, что у чешского следствия есть две версии взрыва на складе боеприпасов во Врбетице - неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб. По словам Бабиша, власти Чехии рассматривают лишь одну версию взрыва во Врбетице - и это версия причастности российских спецслужб.

В свою очередь, глава МВД Чехии Ян Гамачек раскритиковал Земана, заявив, что попытка объяснить "столь сложный случай" в восьмиминутной речи была "бесполезной" и лишь "порадовала Москву".

Дипломатический конфликт между Чехией и Россией

Дипломатический кризис между Россией и Чехией начался 17 апреля после того, как Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Кремль отверг обвинения со стороны Праги.