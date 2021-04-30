Добровольцев из КР попросили воздержаться от поездок в приграничный район

Ситуация на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области Кыргызской Республики стабилизировалась и находится под контролем Президента страны Садыра Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, в Баткенской области находится рабочая группа во главе с первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики Артемом Новиковым.

"Рабочая группа с момента своего прибытия предприняла ряд мер по урегулированию конфликта. Созданные по инициативе правительств двух стран комиссии по урегулированию вооруженного конфликта в приграничных районах, обсудив причины и последствия инцидента, подписали заявление о прекращении вооруженного конфликта, отвода личного состава и боевой техники к местам постоянной дислокации. Предпринимаются меры по недопущению эскалации напряженности на госгранице.

Инцидент на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области продемонстрировал сплоченность кыргызского народа, патриотизм и стремление наших граждан помочь своим присутствием в регулировании конфликта. За прошедшие сутки многие граждане Кыргызстана изъявили желание отправиться в приграничный район и оказать посильную помощь в решении конфликта.

В настоящее время нет необходимости для отправления добровольцев в приграничный район. Граждане Кыргызстана должны доверить эту работу соответствующим государственным органам, представители которых находятся на участке кыргызско-таджикской госграницы. Очаг напряженности погашен, ситуация урегулирована в ходе переговоров.

Правительственная рабочая группа продолжает свою работу, вся помощь, медикаменты, провизия доставляются в Баткенскую область без замедления", сообщает пресс-служба президента.

Автор: Жаннури Кулмамбетова