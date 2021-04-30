MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам в Баткенской области

MegaCom безвозмездно обеспечивает сотовой связью и Интернетом всех абонентов мобильного оператора, находящихся в Баткенской области, на период до полной стабилизации ситуации на кыргызско-таджикской границе.

Компания понимает, что в условиях обострения обстановки на границе Кыргызстана и Таджикистана нашим соотечественникам в регионе крайне важно оставаться на связи и иметь возможность в любую минуту связаться с родными и близкими.

В этой связи руководством мобильного оператора принято решение о предоставлении абонентам MegaCom, а также представителям государственных ведомств и служб, задействованных в урегулировании конфликтной ситуации в Баткенской области, бесплатных пакетов с исходящими звонками и интернет-трафиком.