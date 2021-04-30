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Жапаров: Всем пострадавшим на границе будет оказана всемерная поддержка

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выразил соболезнования семьям, родным и близким погибших в ходе событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Вся страна скорбит вместе с кыргызстанцами, потерявшими своих близких в ходе последних приграничных событий в Баткенской области. Желаю скорейшего выздоровления гражданам, получившим ранения. Со стороны государства всем пострадавшим будет оказана всемерная поддержка", - подчеркнул Президент КР.

Автор: Жаннури Кулмамбетова


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URL: https://www.vb.kg/400285
Теги:
погибшие, приграничные конфликты, Садыр Жапаров
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