Жапаров: Всем пострадавшим на границе будет оказана всемерная поддержка

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выразил соболезнования семьям, родным и близким погибших в ходе событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Вся страна скорбит вместе с кыргызстанцами, потерявшими своих близких в ходе последних приграничных событий в Баткенской области. Желаю скорейшего выздоровления гражданам, получившим ранения. Со стороны государства всем пострадавшим будет оказана всемерная поддержка", - подчеркнул Президент КР.

Автор: Жаннури Кулмамбетова