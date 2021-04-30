В ходе боевых столкновений с таджикской стороной погибли трое пограничников

В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикском участке госграницы погибли трое кыргызстанских военнослужащих, 22 - пострадали. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

29 апреля в ходе боевых столкновений с таджикской стороной погибли трое военнослужащих отряда специального назначения "Бору" ПС ГКНБ КР, также 22 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Состояние двух военнослужащих оценивается как тяжелое.

Личный состав приносит соболезнования родным и близким погибших.

Как ранее сообщалось, конфликт на границе был спровоцирован таджикской стороной. 29 апреля таджикские военнослужащие обстреляли из группового оружия кыргызские пограничные заставы и пограничные посты. В частности, открыт огонь был по пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также на пограничные посты "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук". Кроме того, на вертолете "Ми-24" с воздуха таджикская сторона обстреляла местности Торт-Кочо, Чыр-Добо Баткенского района Баткенской области.

В ответ на действия таджикских силовиков отряд специального назначения "Бору" ПС ГКНБ КР захватил пограничную заставу "Ходжа Аълло" Республики Таджикистан.