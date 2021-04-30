В Баткенской области сгорел 21 дом, школа, 10 АЗС, магазины и рестораны

В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской госгранице на приграничной территории в Баткенской области сгорел 21 жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
Сгоревшие дома в Лейлекском районе:
- в селе Кулунду - 2 дома
- в селе Максат -10 жилых домов.
Социальные объекты:
- 1 школа.
По Баткенской области:
- 9 жилых домов
- 10 АЗС,
- 2 ресторана,
- 8 магазинов,
- 1 казино REMI
- 1 погранзастава.
В селе Ак-Сай:
- 1 пожарно-спасательная часть МЧС.
В настоящее время Министр чрезвычайных ситуаций КР Бообек Ажикеев координирует деятельность ведомства на месте.
В сельских районах Ак-Сай, Самаркандек и Ак-Татыр Баткенской области объявлено чрезвычайное положение, местные жители эвакуированы в безопасные места. Эвакуированные обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости.
Жители сел Ак-Сай, Кызыл-Жол и Кевит Баткенской области эвакуированы в безопасное место, эвакуировано более 10 автомобилей и более 150 сотрудников МЧС КР. Задействовано 13 машин скорой помощи районной медицинской службы гражданской обороны и 60 спринтеров транспортной службы.
900 человек из Лейлекского района Баткенской области были размещены в направлении Баткена, а 300 человек из Лейлекского района размещены в безопасных местах, в том числе 200 - размещены у ближайших родственников.