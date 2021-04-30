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В Бишкеке отменили жума-намазы

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Пятничные молитвы были отменены в связи с усилением короновирусной ситуации в Бишкеке. Об этом 29 апреля сообщило Духовное управление мусульман Киргизии.

"До стабилизации положения пятничные молитвы будут приостановлены в мечетях Бишкека. Также с 30 апреля будет временно ограничена общая регистрация проповедников. Ограничения на ифтар в мечетях Бишкека останутся в силе", - говорилось в сообщении.

Решение было принято для защиты граждан от распространения пандемии, вызванной CovId-19.

Духовное управление мусульман КР попросило верующих с пониманием отнестись к подобным ограничениям и призывало верующих соблюдать все правила защиты от вируса: не обниматься, носить маски, соблюдать соц. дистанцию.

Автор: Жаннури Кулмамбетова


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URL: https://www.vb.kg/400293
Теги:
ДУМК, коронавирус
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