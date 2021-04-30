МИД РТ: Таджикистан никогда не поступится землями, принадлежащими ему

МИД Таджикистан ещё раз подчеркнул, что телефонный разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны и главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили сложившуюся 28-29 апреля 2021 года сложную ситуацию в приграничных районах двух стран, сообщает Asiaplustj.

Глава МИД РТ Сироджиддин Мухриддин подчеркнул, что Таджикистан полон решимости путем переговоров, поиска взаимоприемлемых решений и с учетом своих национальных интересов поступательно решать вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией линии государственной границы c Кыргызстаном.

- Таджикистан никогда не поступится землями, исконно и по праву принадлежащими ему, - сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

В ходе беседы министры подчеркнули важность решения всех вопросов государственной границы исключительно путем переговоров, отметили недопустимость попыток провокаций со стороны отдельных заинтересованных лиц, которые ведут к дальнейшей эскалации ситуации.

"Министры отметили, что отсутствие доверия на приграничных районах может привести к возникновению новых инцидентов и повлечь за собой серьезные последствия, в частности жертвы среди мирного населения двух соседних государств. Главы внешнеполитических ведомств согласились, что в решении сложных вопросов государственной границы необходимо проявлять твердую политическую волю", - заключает департамент.