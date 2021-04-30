Пограничники КР еще раз доказали, что их не зря называют "элитой элит"

Пограничники Кыргызстана вчера еще раз доказали, что их не зря называют "элитой элит" – ведь, в отличие от других родов войск, они всегда находятся в полной боевой готовности, что и подтвердили наши ребята.

Во время вчерашнего вооруженного конфликта никто из наших пограничников не отступил со своих позиций. При этом, как стало известно со слов источников в Погранслужбе, солдаты прекрасно осознавали, что скорее всего погибнут, так как таджикская сторона готовила полномасштабное нападение, чему свидетельствуют некоторые факты.

Начнем с того, что за неделю до инцидента таджикская сторона строила окопы близ нашей границы и подгоняла военную технику. Но самое интересное, что в это же время граждане Таджикистана в приграничной зоне стали покидать свои дома. То есть были все предпосылки для вероломного нападения.

При этом, как ранее отмечалось, сам конфликт начался из-за откровенной провокации таджикской стороны, которая без согласования стала устанавливать камеры на кыргызском участке "Головной", прекрасно осознавая последующую реакцию кыргызской стороны.

Напомним, конфликт на границе был спровоцирован таджикской стороной. 29 апреля таджикские военнослужащие обстреляли из группового оружия кыргызские пограничные заставы и пограничные посты. В частности, открыт огонь был по пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также на пограничные посты "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук". Кроме того, на вертолете "Ми-24" с воздуха таджикская сторона обстреляла местности Торт-Кочо, Чыр-Добо Баткенского района Баткенской области.

В ответ на действия таджикских силовиков отряд специального назначения "Бору" ПС ГКНБ КР захватил пограничную заставу "Ходжа Аълло" Республики Таджикистан.

В результате в ходе боевых столкновений с таджикской стороной погибли трое военнослужащих отряда специального назначения "Бору" ПС ГКНБ КР, также 22 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Состояние двух военнослужащих оценивается как тяжелое.