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В некоторых районах Бишкека отключат газ

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В связи с устранением утечки природного газа в подземном газопроводе среднего давления в Бишкеке будет прекращена подача природного газа. Об этом сообщает "Газпром Кыргызстан".

Отключение произойдёт в следующих районах г. Бишкек:

- с 3 по 4 мая в районе, ограниченном отрезками улиц: Элебаева, пер. Садовый, Карасаева, пер. Гранитный;

- с 3 по 7 мая в жилом массиве "Красный Строитель".

Согласно требованиям техники безопасности, проведение ремонтно-восстановительных работ и устранение утечки природного газа производится при условии отключения газопроводов среднего и низкого давления.

Компания "Газпром Кыргызстан" приносит извинения за доставленные неудобства.

Автор: Жаннури Кулмамбетова


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URL: https://www.vb.kg/400303
Теги:
Газпром, Бишкек
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