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В Узбекистане импорт растительного масла освободили от НДС

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Шавкат Мирзиёев подписал закон "О мерах по обеспечению населения отдельными видами продовольственных товаров". В его рамках ввоз на территорию Узбекистана растительного масла освобождается от НДС, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Минюст.

Законом внесены дополнения в Налоговый кодекс. Согласно новым изменениям, освобождаются с 1 мая по 31 декабря 2021 года от налога на добавленную стоимость:

ввоз на территорию Республики Узбекистан растительного масла, семян подсолнечника и льна, а также соевых бобов;

оборот по производству и (или) реализации растительного масла (кроме хлопкового масла).

В соответствии с законом, в период с 1 мая по 31 декабря 2021 года:

вводятся экспортные таможенные пошлины в отношении отдельных видов продовольственных товаров

субъектам предпринимательства разрешается экспортировать не более 50 процентов произведенного растительного масла (коды ТН ВЭД 1512 11 – 1512 19), полученного в результате переработки импортированных данными субъектами подсолнечного масла и семян подсолнечника.


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URL: https://www.vb.kg/400304
Теги:
продовольствие, Узбекистан, цены, импорт
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