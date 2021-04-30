В Узбекистане импорт растительного масла освободили от НДС

Шавкат Мирзиёев подписал закон "О мерах по обеспечению населения отдельными видами продовольственных товаров". В его рамках ввоз на территорию Узбекистана растительного масла освобождается от НДС, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Минюст.

Законом внесены дополнения в Налоговый кодекс. Согласно новым изменениям, освобождаются с 1 мая по 31 декабря 2021 года от налога на добавленную стоимость:

ввоз на территорию Республики Узбекистан растительного масла, семян подсолнечника и льна, а также соевых бобов;

оборот по производству и (или) реализации растительного масла (кроме хлопкового масла).

В соответствии с законом, в период с 1 мая по 31 декабря 2021 года:

вводятся экспортные таможенные пошлины в отношении отдельных видов продовольственных товаров

субъектам предпринимательства разрешается экспортировать не более 50 процентов произведенного растительного масла (коды ТН ВЭД 1512 11 – 1512 19), полученного в результате переработки импортированных данными субъектами подсолнечного масла и семян подсолнечника.