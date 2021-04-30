Европейский Союз готов оказать техническую помощь Кыргызстану

Сегодня, 30 апреля 2021 года, состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел КР Руслана Казакбаева со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Петером Бурианом вокруг ситуации на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"Министр Казакбаев сообщил о достижении сторонами договоренности о прекращении огня и намерении урегулировать ситуацию за столом переговоров;

- информировал о ходе событий 29 апреля 2021 года и текущем положении дел в приграничных районах Кыргызстана;

- подчеркнул приверженность Бишкека международным и двусторонним обязательствам и договоренностям.

В свою очередь спецпредставитель Буриан приветствовал договоренности между сторонами по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных участках Баткенской области КР и Согдийской области РТ. При этом особенно отметил вклад кыргызской стороны в мирное русло. Посол Буриан выразил готовность Европейского Союза оказать техническую помощь кыргызской стороне в рамках существующих региональных и двусторонних программ", говорится в сообщении МИД.

Автор: Жаннури Кулмамбетова