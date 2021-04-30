Погода
$ 84.77 - 84.91
€ 101.82 - 103.32

Европейский Союз готов оказать техническую помощь Кыргызстану

300  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 30 апреля 2021 года, состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел КР Руслана Казакбаева со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Петером Бурианом вокруг ситуации на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"Министр Казакбаев сообщил о достижении сторонами договоренности о прекращении огня и намерении урегулировать ситуацию за столом переговоров;

- информировал о ходе событий 29 апреля 2021 года и текущем положении дел в приграничных районах Кыргызстана;

- подчеркнул приверженность Бишкека международным и двусторонним обязательствам и договоренностям.

В свою очередь спецпредставитель Буриан приветствовал договоренности между сторонами по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных участках Баткенской области КР и Согдийской области РТ. При этом особенно отметил вклад кыргызской стороны в мирное русло. Посол Буриан выразил готовность Европейского Союза оказать техническую помощь кыргызской стороне в рамках существующих региональных и двусторонних программ", говорится в сообщении МИД.

Автор: Жаннури Кулмамбетова


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400305
Теги:
МИД, Руслан Казакбаев, Европейский союз, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  