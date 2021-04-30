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Предынфарктное состояние. Врачи рекомендовали Атамбаеву меньше сидеть

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- Оксана Гут
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У бывшего президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева диагностировано предынфарктное состояние. Об этом сообщил его адвокат Замир Жоошев.

1 апреля врачом кардиологом из Национального центра кардиологии и терапии имени М. Миррахимова, профессором Бейшенкуловым М. Т. на основании жалоб и осмотра выставлен предварительный диагноз Алмазбеку Атамбаеву: коронарная болезнь сердца; стенокардия напряжения ФК 2; атеросклероз; кальциноз коронарных артерий. Ишемическая кардиомиопатия СНФК (NYHA). Преходящая артериальная гипотония. Торакальгия. Не исключается синдром позвоночной артерии.

"При личной беседе врач пояснил мне, что кальциноз коронарных артерий как раз свидетельствует о предынфарктном состоянии пациента. 2 апреля Алмазбек Шаршенович осмотрен также завотделением нейрохирургии Национального госпиталя №1, профессором Дюшеевым Б. Д. В результате, из-за упорных поясничных болей с периодической иррадиацией в левую ногу, Алмазбеку Атамбаеву рекомендовано ограничить положение сидя", - пишет Жоошев на своей странице в Facebook.

Адвокат отмечает, что 14 апреля судья Азирет Медеров, рассматривающий уголовное дело по кой-ташским событиям, принял решение о назначении судебно-медицинской экспертизы по определению состояния здоровья бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

"Надеюсь по итогам экспертизы экс-президенту Алмазбеку Шаршеновичу будет предоставлена возможность получить полноценное медицинское лечение в Кыргызстане или за рубежом", - заключил юрист.


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URL: https://www.vb.kg/400307
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, ГСИН, Кыргызстан, здоровье, больница, уголовное дело, экс-президент
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Комментарии
ИСФАНА
30.04.2021, 15:09

ПОСР...ТЬ на него !В Баткене люди погибают по его вине!

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Али
30.04.2021, 15:37

Садыру нужно отпустить Алмаза. Не нужно быть кровожадным как Шариман. Не исключено, что бумеранг может возвратиться.

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