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Улукбек Марипов выразил готовность урегулировать конфликт мирным путем

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В ходе выступления на очередном заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, которое проходит в городе Казань, премьер-министр КР Улукбек Марипов призвал к мирному урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

"Как вы знаете, вчера на кыргызско-таджикском участке государственной границы Кыргызской Республики произошел вооруженный конфликт. Мы обсудили сложившуюся ситуацию с Премьер-министром Республики Таджикистан Кохир Расулзодой и выразили готовность ее урегулирования мирным путем посредством политико-дипломатических переговоров. Кыргызская сторона в положительном ключе отмечает достигнутые договоренности о прекращении огня и дальнейшего продолжения конструктивных переговоров, реализации намеченных мер, направленных на скорейшую де-эскалацию ситуации на границе. Как сказал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, несмотря на то, что мы сегодня представляем разные независимые государства, у нас общая история, общая память, общие традиции, и мы должны и далее сохранить, и приумножить наши дружественные, добрососедские отношения во благо развития наших стран и благополучия народов", - подчеркнул Глава Правительства КР.

Автор: Жаннури Кулмамбетова


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URL: https://www.vb.kg/400309
Теги:
приграничные конфликты, Россия, Таджикистан, Кыргызстан, Улукбек Марипов
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