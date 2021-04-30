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Группа депутатов ЖК прибыла в Баткенскую область

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Группа депутатов Жогорку Кенеша находится в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

По словам нардепа Марлена Маматалиева, депутатская группа на месте ознакомилась со сложившейся ситуацией на кыргызско-таджикской государственной границе.

Он обозначил, что от имени Торага ЖК КР Таланта Мамытова и депутатов была оказана помощь населению, пострадавшему в ходе инцидента на кыргызско-таджикской границе.

"Населению будет оказано всестороннее содействие и помощь", - подчеркнул Маматалиев, добавив, что на данный момент люди нуждаются в предметах первой необходимости и продуктах питания.

Автор: Жаннури Кулмамбетова


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URL: https://www.vb.kg/400310
Теги:
Баткенская область, Жогорку Кенеш, Марлен Маматалиев, Помощь
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