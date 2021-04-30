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"Никто из гражданских самовольно не должен вести груз в Баткен"

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- Оксана Гут
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"Никто из гражданских самовольно не должен вести груз в Баткен". Об этом заявила замглавы Минздрава и соцразвития КР Ализа Солтонбекова.

Сегодня первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова провела совещание штаба добра "Помощь Баткену". В ходе совещания были обсуждены вопросы по поводу доставки гуманитарной помощи в Баткенскую область.

Солтонбекова отметила, что никто из гражданских самовольно не должен вести груз в Баткен. Так как гражданские машин могут не пропустить через посты.

"Все желающие помочь населению в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе могут обратиться в штаб "Помощь Баткену". И оттуда на грузовых автомашинах МЧС будут отправлены в Баткенскую область", - скеазала она.

Штаб находится во дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула.

Дополнительную информацию можно получить по номерам: 0558 98 88 88; 0705 15 13 00.


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URL: https://www.vb.kg/400312
Теги:
Баткенская область, Минздрав, приграничные конфликты, Кыргызстан, пострадавшие
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