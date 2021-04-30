Родители получают поддержку в инклюзивном образовании

Работа с родителями детей с ОВЗ может иметь различную направленность и форму для того, чтобы быть эффективной. В рамках проекта Фонда Евразия Центральной Азии "Развитие образовательных стратегий инклюзивной школы в Кыргызской Республике", реализуемого при финансовой поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан" в г. Ош на базе Ресурсного Центра инклюзивного образования, в СШ №18 им. А. Навои проводятся курсы психологической коррекции для родителей. Как показал опыт, необходимо работать с родителями детей с ОВЗ, у которых отмечаются проблемы, в индивидуальной форме, но и в составе команды специалистов. Одним из главных направлений работы с родителями являются коррекция гиперопеки и неправильного представления об оптимальном образовательном маршруте ребенка.

"В нашем случае родители прошли курс психологической коррекции, - рассказывает психолог Бекташева Нуруш, который состоял из восьми занятий. Участники команды специалистов принимали участие во встречах, усиливая мотивацию родителей к изменениям и сообщая о динамике состояния ребенка. В случаях переоценки возможностей ребенка относительно образовательного маршрута родители приглашаются мной на встречу со специалистами службы психолого-медико-педагогического сопровождения (СПМПС) и классным руководителем. Перед этим ребенок проходит психологическую диагностику, на него составляется психолого-педагогическая характеристика, собираются сведения об успеваемости и поведении ребенка. Специалисты службы знакомят родителей с успеваемостью ребенка, анализируют динамику его успеваемости за несколько лет, результаты обследования ребенка и выводы по обследованию. В ходе такой целенаправленной работы с родителями обычно удается скорректировать их неправильную позицию по отношению к своему ребенку, помочь им осознать реальные возможности своих детей и найти пути преодоления трудностей адаптации ребенка к учебно-воспитательному процессу".

Как отмечает участник проекта по г. Ош Кудайкулова Айгуль: "Родители детей с ОВЗ находятся в длительно действующей психотравмирующей ситуации. Как следствие у них формируются личностные нарушения, проявляющиеся в разных эмоциональных состояниях и реакциях, в эмоциональной неустойчивости. В результате появляются деформации родительского стиля воспитания, чаще всего в виде гиперопеки. Часто родители, желая избавить ребенка от трудностей, постоянно опекают его, оберегают от всего, что может огорчить, не дают ничего делать самостоятельно. Такое воспитание по типу гиперопеки приводит к пассивности, отказу от деятельности. Доброе, терпеливое отношение близких должно сочетаться с определенной требовательностью к ребенку".

Для коррекции родительских установок оказалось необходимым вмешательство психолога, команды психолого-педагогического сопровождения - учителя ЛФК, классного руководителя, логопеда, социального педагога. В результате работы команды специалистов появилось более критическое отношение родителей к своим действиям. При этом психолог проводила с 18 родителями занятия по коррекции стиля воспитания, объясняя принципы и приемы из арсенала правильного воспитания, давались коуч-задания для самостоятельной работы. Особое внимание уделяется самооценке учащихся с ОВЗ, их социально-психологическому статусу, эмоциональному состоянию в ходе занятий и после их завершения.

"Мы использовали индивидуально-командную форму психолого-педагогического сопровождения учащихся - каждого учащегося с его индивидуальными проблемами сопровождала группа сотрудников школы. Члены команды координировали свои действия относительно центральной проблемы учащегося и родителей. Работа начиналась с углубленной беседы с родителями, в ходе которой устанавливался контакт и определялись те моменты, которые вносят сами родители в проблему своих детей,- рассказывает педагог школы Османалиева Аксаамай. Такой подход позволяет усилить инклюзивные процессы".

"Многое изменилось в лучшую сторону в нашей школе, - поделилась своим мнением Гульзат, мама особого ребенка Эльдара, - если раньше в школах г. Ош родителям говорили о том, что наши дети необучаемы, то теперь уже во многих местах готовы рассматривать варианты совместного обучения. Я как мама посещала занятия для родителей, потому что понимаю, что мне нужно быть подготовленной к воспитаю сына. Благодарю за организацию таких занятий".

В рамках проекта Фонда Евразия Центральной Азии "Развитие образовательных стратегий инклюзивной школы в Кыргызской Республике", реализуемого при финансовой поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан", как для детей, так и для родителей психологи СПМПС в трех ресурсных центрах г. Ош, г. Нарын, Чуйская область, с. Лебединовка проводят психорегулирующие тренировки в сочетании с арттерапией и ролевыми играми. Также применяется психомышечная тренировка с элементами мышечной релаксации, символическая драма для преодоления эмоциональных проблемами. Высокая структурированность программы и направленность ее на развитие четких границ и последствий в сочетании с работой с ребенком дает хорошие результаты.