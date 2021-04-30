Погода
$ 84.77 - 84.91
€ 101.82 - 103.32

Родители получают поддержку в инклюзивном образовании

65  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Работа с родителями детей с ОВЗ может иметь различную направленность и форму для того, чтобы быть эффективной. В рамках проекта Фонда Евразия Центральной Азии "Развитие образовательных стратегий инклюзивной школы в Кыргызской Республике", реализуемого при финансовой поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан" в г. Ош на базе Ресурсного Центра инклюзивного образования, в СШ №18 им. А. Навои проводятся курсы психологической коррекции для родителей. Как показал опыт, необходимо работать с родителями детей с ОВЗ, у которых отмечаются проблемы, в индивидуальной форме, но и в составе команды специалистов. Одним из главных направлений работы с родителями являются коррекция гиперопеки и неправильного представления об оптимальном образовательном маршруте ребенка.

"В нашем случае родители прошли курс психологической коррекции, - рассказывает психолог Бекташева Нуруш, который состоял из восьми занятий. Участники команды специалистов принимали участие во встречах, усиливая мотивацию родителей к изменениям и сообщая о динамике состояния ребенка. В случаях переоценки возможностей ребенка относительно образовательного маршрута родители приглашаются мной на встречу со специалистами службы психолого-медико-педагогического сопровождения (СПМПС) и классным руководителем. Перед этим ребенок проходит психологическую диагностику, на него составляется психолого-педагогическая характеристика, собираются сведения об успеваемости и поведении ребенка. Специалисты службы знакомят родителей с успеваемостью ребенка, анализируют динамику его успеваемости за несколько лет, результаты обследования ребенка и выводы по обследованию. В ходе такой целенаправленной работы с родителями обычно удается скорректировать их неправильную позицию по отношению к своему ребенку, помочь им осознать реальные возможности своих детей и найти пути преодоления трудностей адаптации ребенка к учебно-воспитательному процессу".

Как отмечает участник проекта по г. Ош Кудайкулова Айгуль: "Родители детей с ОВЗ находятся в длительно действующей психотравмирующей ситуации. Как следствие у них формируются личностные нарушения, проявляющиеся в разных эмоциональных состояниях и реакциях, в эмоциональной неустойчивости. В результате появляются деформации родительского стиля воспитания, чаще всего в виде гиперопеки. Часто родители, желая избавить ребенка от трудностей, постоянно опекают его, оберегают от всего, что может огорчить, не дают ничего делать самостоятельно. Такое воспитание по типу гиперопеки приводит к пассивности, отказу от деятельности. Доброе, терпеливое отношение близких должно сочетаться с определенной требовательностью к ребенку".

Для коррекции родительских установок оказалось необходимым вмешательство психолога, команды психолого-педагогического сопровождения - учителя ЛФК, классного руководителя, логопеда, социального педагога. В результате работы команды специалистов появилось более критическое отношение родителей к своим действиям. При этом психолог проводила с 18 родителями занятия по коррекции стиля воспитания, объясняя принципы и приемы из арсенала правильного воспитания, давались коуч-задания для самостоятельной работы. Особое внимание уделяется самооценке учащихся с ОВЗ, их социально-психологическому статусу, эмоциональному состоянию в ходе занятий и после их завершения.

"Мы использовали индивидуально-командную форму психолого-педагогического сопровождения учащихся - каждого учащегося с его индивидуальными проблемами сопровождала группа сотрудников школы. Члены команды координировали свои действия относительно центральной проблемы учащегося и родителей. Работа начиналась с углубленной беседы с родителями, в ходе которой устанавливался контакт и определялись те моменты, которые вносят сами родители в проблему своих детей,- рассказывает педагог школы Османалиева Аксаамай. Такой подход позволяет усилить инклюзивные процессы".

"Многое изменилось в лучшую сторону в нашей школе, - поделилась своим мнением Гульзат, мама особого ребенка Эльдара, - если раньше в школах г. Ош родителям говорили о том, что наши дети необучаемы, то теперь уже во многих местах готовы рассматривать варианты совместного обучения. Я как мама посещала занятия для родителей, потому что понимаю, что мне нужно быть подготовленной к воспитаю сына. Благодарю за организацию таких занятий".

В рамках проекта Фонда Евразия Центральной Азии "Развитие образовательных стратегий инклюзивной школы в Кыргызской Республике", реализуемого при финансовой поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан", как для детей, так и для родителей психологи СПМПС в трех ресурсных центрах г. Ош, г. Нарын, Чуйская область, с. Лебединовка проводят психорегулирующие тренировки в сочетании с арттерапией и ролевыми играми. Также применяется психомышечная тренировка с элементами мышечной релаксации, символическая драма для преодоления эмоциональных проблемами. Высокая структурированность программы и направленность ее на развитие четких границ и последствий в сочетании с работой с ребенком дает хорошие результаты.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400315
Теги:
образование, школа, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  