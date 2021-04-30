"Таджикистан может предстать перед Международным уголовным судом"

Высшие должностные лица Таджикистана, отдавших приказы о вооруженном нападении на Кыргызстан, могут предстать перед Международным уголовным судом. Таким мнением на своей странице в соцсети поделилась юрист Сания Токтогазиева.

"Таджикистан ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. Действия, предпринятые вчера правительством Таджикистана в отношении мирных жителей КР, были четким вооруженным нападением, и если будет проведено должное расследование, то эти действия высших должностных лиц, отдавших эти приказы, могут попасть под юрисдикцию Международного уголовного суда за начало войны преступления!", - написала она.