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"Таджикистан может предстать перед Международным уголовным судом"

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- Бакыт Басарбек
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Высшие должностные лица Таджикистана, отдавших приказы о вооруженном нападении на Кыргызстан, могут предстать перед Международным уголовным судом. Таким мнением на своей странице в соцсети поделилась юрист Сания Токтогазиева.

"Таджикистан ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. Действия, предпринятые вчера правительством Таджикистана в отношении мирных жителей КР, были четким вооруженным нападением, и если будет проведено должное расследование, то эти действия высших должностных лиц, отдавших эти приказы, могут попасть под юрисдикцию Международного уголовного суда за начало войны преступления!", - написала она.


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URL: https://www.vb.kg/400319
Теги:
приграничные конфликты, суд, Таджикистан, Кыргызстан
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