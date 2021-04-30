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Граждане могут сдать кровь для пострадавших в Баткенской области

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Для пострадавших, поступивших в организации здравоохранения Баткенской области и г. Бишкек, есть достаточное количество крови и их компонентов. Но хотелось бы отметить, что все желающие граждане могут пойти в центры крови и сдать кровь для пострадавших. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава КР.

По данным ведомства, 30 апреля в Республиканском центре крови сдали кровь для пострадавших около 150 человек.

"Граждане, желающие помочь и сдать кровь, могут обратиться по адресу г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова, 60. Республиканский центр крови.

График работы: понедельник-пятница

с 8:00 до 14:00ч.

в субботу с 8:00-до 11:00ч.

При себе иметь паспорт, водительские права либо военный билет.

Перед процедурой сдачи крови исключить все жирное, жареное, молочное.

Аналогично работают все Центры крови в областях".

Автор: Жаннури Кулмамбетова


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URL: https://www.vb.kg/400322
Теги:
Баткенская область, Минздрав, приграничные конфликты, сдача крови
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