Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 102.05 - 103.50

"Аль-Каида" пригрозила США "войной на всех фронтах"

136  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Террористическая организация "Аль-Каида" (запрещена в России) пригрозила США "войной на всех фронтах". Об этом телеканалу CNN через посредника сообщили два представителя группировки.

По их словам, борьба с Америкой продолжится до тех пор, "пока США не будут изгнаны из всего остального исламского мира". Телеканал отмечает, что "Аль-Каида" обычно отказывалась от общения со СМИ, как правило, вместо этого используя свои ресурсы для пропаганды. Эксперт по вопросам терроризма Пол Круикшанк предположил в беседе с CNN, что террористическая группировка может быть "воодушевлена" решением президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана или же "стремится отвлечь внимание от недавних многочисленных потерь".

Кроме того, в "Аль-Каиде" заявили, что движение "Талибан" (запрещено в России) было неискренним в своем обещании Вашингтону порвать связи с террористической группировкой, а значит, договоренность о выводе американских войск из Афганистана была построена на обмане, отмечает телеканал.

Заявления "Аль-Каиды" пришлись на канун 10-й годовщины со смерти основателя террористической организации Усамы бен Ладена. В ночь на 2 мая 2011 года американские морпехи ворвались в особняк бен Ладена в пакистанском Абботтабаде. Вместе с главарем "Аль-Каиды" были убиты его сын и трое приближенных.

14 апреля президент США Джо Байден заявил, что США выведет свои войска из Афганистана с 1 мая и до 11 сентября. Позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон достиг целей, которые были поставлены в начале операции американских вооруженных сил в Афганистане в 2001 году, включая ликвидацию бен Ладена.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400331
Теги:
США, терроризм
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  