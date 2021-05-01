Забастовка отменяется – маршрутки Бишкека будут работать без перебоев

Забастовка водителей столичных микроавтобусов, намеченная на 3 мая, не состоится. Общественный транспорт будет курсировать в привычном режиме. Руководителям транспортных предприятий и профильных ассоциаций удалось убедить шоферов не устраивать незаконных акций и выйти на работу.

"Вечерний Бишкек" ранее сообщал, что на 3 мая готовилась забастовка водителей маршрутных такси, требующих от столичных властей поднять оплату за проезд незамедлительно. По распространяемой в Интернете информации, среди перевозчиков действует группа провокаторов, которая угрожает шоферам порчей их имущества, если они проигнорируют забастовку. Этих активистов не устраивает тот факт, что процесс повышения платы за проезд проходит слишком долго. Им нужно сиюминутное решение. И подстегивает их, дескать, недавнее резкое повышение цен на горюче-смазочные материалы.

- Как только прошло первое сообщение о готовящемся саботаже, мы сразу же начали проводить встречи с водителями, - рассказал глава ассоциации перевозчиков "Альянс-Бус" Григорий Николаиди. – Разъясняли коллективу процедуру рассмотрения вопроса повышения тарифов, о том, что она занимает много времени. Кроме того, еще не сформирован новый состав Бишкекского городского кенеша, который и будет принимать окончательное решение. Призывали не нарушать закон и не подставлять горожан. Ведь это не вина простых людей, что тариф много лет не менялся.

- Было откровенное сопротивление со стороны некоторых шоферов. Они требовали моментального повышения таксы за проезд. Вчера мы в очередной раз собрали коллектив перевозчиков, на котором помимо водителей и бригадиров присутствовали руководители пассажирских предприятий и профильных ассоциаций. И в его ходе нам удалось достичь договоренности, что никаких забастовок проводиться не будет. Водители согласились подождать выполнения всех положенных по закону процедур для повышения тарифа. Поэтому горожане могут не опасаться, что не доберутся до мест учебы или работы. Маршрутные такси будут работать по привычному графику, - заверил Григорий Николаиди.

Напомним, в середине января текущего года водители столичных микроавтобусов объявили забастовку и потребовали поднять тариф на проезд сначала до 15, потом до 20 сомов.

Мэрия в лице тогдашнего исполняющего обязанности градоначальника Балбака Тулобаева провела ряд встреч с недовольными перевозчиками. После этого чиновники запустили довольно сложную процедуру изменения стоимости проезда. Она заключается в подготовке экономического обоснования, проведении анализа регулятивного воздействия, вынесения предложения на общественные обсуждения, экспертизе со стороны Минэкономики, и, наконец, внесении на рассмотрение депутатов городского парламента и окончательного принятия решения. Маршрутников сразу предупредили, что это займет как минимум три месяца. К тому же предстояло провести выборы в городской кенеш.

После этого было подготовлено несколько вариантов дальнейшего развития ситуации. Первый – оставить тариф как есть. Но в этом случае чиновники констатировали дальнейший развал сферы пассажирских перевозок в столице.

Второй вариант заключается в повышении оплаты за проезд в муниципальном транспорте (автобусы и троллейбусы) до 11 сомов, а в маршрутных такси до 15.

Третий путь: муниципальные автобусы – 15 сомов, троллейбусы – 11, маршрутки 19.

Столичные власти называют наиболее приемлемым и оперативно реализуемым второй сценарий. Подготовленные предложения 26 апреля вынесли на обсуждение широкой общественности. После этого документ направят в Министерство экономики и финансов.

Вслед за этим прошла информация о готовящейся 3 мая забастовке. Вице-мэр Русланбек Акылбеков встретился с водителями маршруток и руководством перевозческих компаний, а также представителями профильных ассоциаций. На встречах помимо тарифа за проезд обсуждалось уменьшение налоговых сборов для шоферов, чтобы облегчить на них нагрузку.

Затем вопрос еще раз обсудили с участием акимов всех районов, представителей налоговой службы, а также ГКНБ и МВД. На ней представители силовых структур заявили, что все провокаторы, склоняющие водителей к участию в незаконных акциях, будут найдены и понесут ответственность в рамках законодательства.