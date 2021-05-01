Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 102.05 - 103.50

Кыргызская и таджикская диаспоры обратились к соотечественникам в Москве

180  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Лидеры и представители кыргызских и таджикских национальных общин и диаспор призвали сохранить межнациональный мир в Москве. Об этом сообщили в Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области.

Текст соответствующего обращения также привела пресс-служба столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.

"Лидеры и представители киргизских и таджикских национальных общин и диаспор в Москве в целях обеспечения межнационального согласия в столице, профилактики рисков межэтнической конфликтности в связи с вооруженным инцидентом 28-29 апреля 2021 года на границе двух стран обращаются к киргизам и таджикам и призывают не поддаваться на любые попытки использования международных конфликтов с целью оказания влияния на состояние межнациональных отношений в Москве. Нельзя допустить переноса напряженной ситуации в этих странах на территорию Российской Федерации и тем самым создать очаги конфликтов между общинами двух народов", - говорится в обращении.

В нем также содержится призыв к согражданам на территории России "строго соблюдать и придерживаться ее законов, проявлять спокойствие, сдержанность, быть бдительными, не поддаваться на информационные уловки, всевозможные подстрекательства и провокации, использующие факты эскалации конфликта с целью усугубления и переноса ситуации на территории других государств".

"Убедительно просим не принимать участие в каких-либо инициативах, несанкционированных акциях или собраниях, воздержаться от различных призывов в социальных сетях и на разных медиаплатформах к противоправных действиям", - отмечается в документе. И подчеркивается, что "ответом на любые противоправные действия и провокации должны быть меры, предпринимаемые в правовом поле, и обращение в правоохранительные органы".

"Москва традиционно была, есть и будет центром единения национальных культур, религий и межнационального созидания, участие в котором является нашей общей задачей. Общественная безопасность и правопорядок, межнациональный мир и стабильность в Российской Федерации и ее столице - Москве - зависят от каждого из нас, вне зависимости от того, являетесь ли вы гражданами России или других стран", - заявляют лидеры обеих диаспор.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400338
Теги:
Россия, Таджикистан, диаспора, Москва, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  