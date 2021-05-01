Кыргызская и таджикская диаспоры обратились к соотечественникам в Москве

Лидеры и представители кыргызских и таджикских национальных общин и диаспор призвали сохранить межнациональный мир в Москве. Об этом сообщили в Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области.

Текст соответствующего обращения также привела пресс-служба столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.

"Лидеры и представители киргизских и таджикских национальных общин и диаспор в Москве в целях обеспечения межнационального согласия в столице, профилактики рисков межэтнической конфликтности в связи с вооруженным инцидентом 28-29 апреля 2021 года на границе двух стран обращаются к киргизам и таджикам и призывают не поддаваться на любые попытки использования международных конфликтов с целью оказания влияния на состояние межнациональных отношений в Москве. Нельзя допустить переноса напряженной ситуации в этих странах на территорию Российской Федерации и тем самым создать очаги конфликтов между общинами двух народов", - говорится в обращении.

В нем также содержится призыв к согражданам на территории России "строго соблюдать и придерживаться ее законов, проявлять спокойствие, сдержанность, быть бдительными, не поддаваться на информационные уловки, всевозможные подстрекательства и провокации, использующие факты эскалации конфликта с целью усугубления и переноса ситуации на территории других государств".

"Убедительно просим не принимать участие в каких-либо инициативах, несанкционированных акциях или собраниях, воздержаться от различных призывов в социальных сетях и на разных медиаплатформах к противоправных действиям", - отмечается в документе. И подчеркивается, что "ответом на любые противоправные действия и провокации должны быть меры, предпринимаемые в правовом поле, и обращение в правоохранительные органы".

"Москва традиционно была, есть и будет центром единения национальных культур, религий и межнационального созидания, участие в котором является нашей общей задачей. Общественная безопасность и правопорядок, межнациональный мир и стабильность в Российской Федерации и ее столице - Москве - зависят от каждого из нас, вне зависимости от того, являетесь ли вы гражданами России или других стран", - заявляют лидеры обеих диаспор.