Президент Садыр Жапаров навестил пострадавших из Баткенской области

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 1 мая, навестил раненых и пострадавших в ходе последних событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области, которые проходят лечение в Бишкекском научном центре травматологии и ортопедии (БНИЦТО).

Главу государства информировали о состоянии здоровья пострадавших. Садыр Жапаров побеседовал с ранеными, справился об их самочувствии, пожелал скорейшего выздоровления и восстановления сил.

Президент подчеркнул, что им будет оказана соответствующая помощь со стороны государства.

Глава государства отметил необходимость обеспечения всех пострадавших достаточным количеством лекарств и надлежащим медицинским уходом. Также он подчеркнул важность продолжения оказания им морально-психологической поддержки.

Отметим, что 30 апреля 2021 года в больницы г.Бишкек военными самолетами были доставлены 46 пострадавших из Баткенской области.

В настоящее время пациенты находятся под наблюдением специалистов высокого уровня и получают соответствующую медицинскую помощь в Бишкекском научном центре травматологии и ортопедии, Национальном центре хирургии и Национальном госпитале.