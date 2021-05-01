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Президент Садыр Жапаров навестил пострадавших из Баткенской области

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 1 мая, навестил раненых и пострадавших в ходе последних событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области, которые проходят лечение в Бишкекском научном центре травматологии и ортопедии (БНИЦТО).

Главу государства информировали о состоянии здоровья пострадавших. Садыр Жапаров побеседовал с ранеными, справился об их самочувствии, пожелал скорейшего выздоровления и восстановления сил.

Президент подчеркнул, что им будет оказана соответствующая помощь со стороны государства.

Глава государства отметил необходимость обеспечения всех пострадавших достаточным количеством лекарств и надлежащим медицинским уходом. Также он подчеркнул важность продолжения оказания им морально-психологической поддержки.

Отметим, что 30 апреля 2021 года в больницы г.Бишкек военными самолетами были доставлены 46 пострадавших из Баткенской области.

В настоящее время пациенты находятся под наблюдением специалистов высокого уровня и получают соответствующую медицинскую помощь в Бишкекском научном центре травматологии и ортопедии, Национальном центре хирургии и Национальном госпитале.


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URL: https://www.vb.kg/400339
Теги:
Баткенская область, Садыр Жапаров, ранение, больница
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