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Кыргызстан и Россия будут развивать экономическое партнерство

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- Евгений Денисенко
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Дальнейшие приоритеты сотрудничества в некоторых отраслях экономики определили Кыргызстан и Россия. Это сделано в ходе переговоров, которые провели в РФ официальные лица обеих стран.

Ряд важных встреч состоялся в Москве у вице-премьер-министра, министра экономики и финансов КР Улукбека Кармышаков. Его собеседниками здесь стали заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, министр ЕЭК по экономике и финансовой политике Руслан Бекетаев, исполнительный директор Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Андрей Широков.

С Максимовым обсуждены вопросы межгосударственного сотрудничества в финансово-экономической сфере, реализации текущих и планируемых проектов, возобновления полноформатной кредитно-инвестиционной деятельности Российско-Кыргызского фонда развития. С Мясниковичем рассмотрены приоритеты интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. С Бекетаевым говорилось о взаимодействии в сфере трудовой миграции и социальной защиты трудящихся, их пенсионного обеспечения, о формировании общего финансового рынка, развития предпринимательской деятельности в ЕАЭС. Основной темой переговоров с Широковым стало исполнение ранее утвержденных и разработка новых проектов, осуществляемых во взаимодействии с ЕФСР.

Актуальные вопросы двустороннего сотрудничества обсудил и министр энергетики и промышленности КР Кубанычбек Турдубаев, который провел встречи на полях заседания Евразийского межправительственного совета, проходившего 29-30 апреля в Казани. В ходе этих встреч подписан ряд важных документов.

В их числе - меморандумs о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством энергетики и промышленности КР и группой компаний "Ядран", ООО "Управляющая компания "Энергоразвитие", АО "ПО ЕЛАЗ", ПАО "Татнефть", ПАО "КамАЗ".

Предусмотрено, что "Ядран" займется изучением текущего состояния нефтеперерабатывающих предприятий Кыргызской Республики, ориентированности и обеспеченности их сырьевыми компонентами, объема рынка потребления нефтепродуктов. Речь также идет о возможных проектах в сфере альтернативной электроэнергетики, об участии российской стороны в строительстве гидроэнергетических объектов в КР, исследовании потенциала месторождений бурого угля, его переработки в высокоэнергетические продукты на местах добычи.

Вместе с "Энергоразвитием" будут проработаны возможность применения передовых технологических решений и локализации производственных мощностей на территории КР, варианты открытия здесь предприятия по выпуску "цифровой" электротехнической продукции, по организации процесса технологического консультирования в области цифровизации электрической сети, ее энергомониторинга и математического моделирования.

Совместное производство автомобильной спецтехники и оборудования для сельскохозяйственной и нефтегазовой отраслей КР, поставки запасных частей и комплектующих производства могут быть налажены во взаимодействии с "ПО ЕЛАЗ", совместное предприятие по выпуску транспортных средств в КР – с ПАО "КамАЗ". проекты в сфере энергетики, промышленности и горнорудных отраслях – реализовываться при участии ПАО "Татнефть".


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URL: https://www.vb.kg/400342
Теги:
Россия, Кыргызстан
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