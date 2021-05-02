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Юных кыргызстанцев ожидают на детской "Романсиаде" в Москве

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- Евгений Денисенко
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На сцене музыкального театра "Геликон опера" в Москве 3 мая состоится концертная программа с участием юных победителей Международного детского конкурса русской вокальной музыки "Надежда Романсиады". Участие в нем, как ожидается, примут и юные таланты из Кыргызстана.

В оргкомитете отмечают, что этот концерт станет большим событием для маленьких вокалистов - и первое знакомство с Москвой, и сцена настоящего оперного театра, и два замечательных оркестра института музыки имени А.Шнитке, народный и духовой, которые будут сопровождать выступления ребятишек. Именно таким задумала этот концерт его автор, сценарист и режиссер - заслуженный деятель искусств России Галина Преображенская. А осуществить задуманное помогла поддержка Фонда Президентских грантов.

"Надежда Романсиады" - юношеский аналог "Романсиады" взрослой, которая является самым масштабным и авторитетным конкурсом русского романса. И за свою уже четвертьвековую историю стал широким культурным движением, отмечают в фонде "Русский мир", при поддержке которого, а также московского "Дома романса" и благотворительного фонда сохранения искусства русского романса "Романсиада" организуется это ежегодное творческое состязание. Как подчеркнуто, уникальный проект, аналогов которому нет в мире, реализуется под патронажем ЮНЕСКО.

"Праздничный фестивальный концерт не случайно назван "Юные таланты России и мира" - в нем примут участие не только москвичи, но и талантливые дети из многих городов страны и зарубежья, - подчеркивают в "Романсиаде". - Детских творческих праздников сегодня немало, но всё же этот концерт - особенный: здесь звучит только русская музыка, и юные исполнители, из каких бы городов и стран они ни были, с полным пониманием и мастерством поют и произведения композиторов-классиков, и музыку знаменитых советских авторов. На страницах этого "музыкального спектакля" появятся и сказочные музыкальные истории, и музыка, посвященная великому празднику Победы, и произведения главного юбиляра 2021 года - композитора Сергея Прокофьева (исполняется 130 лет со дня его рождения)".

Критерии, по которым жюри оценивало юных исполнителей, - искренность, мастерство и потенциал. "Главное, чтобы ребенок был естественным, чтобы он понимал, что такое пение как искусство", – считает художественный руководитель проекта "Романсиада", заслуженная артистка РФ Галина Преображенская

Кыргызстан, как ожидается, представят ученики детской музыкальной школы города Кара-Балта - 12-летняя Сайкал Акибаева и 15-летний Данислам Турузбеков. Они являются победителями конкурса исполнителей русского романса "Среднеазиатская Романсиада" 2019 и 2020 годов.


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URL: https://www.vb.kg/400343
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