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Епископ Даниил выразил соболезнования родным и близким баткенских погибших

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- Александр Тузов
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В связи с объявленными в КР 1 и 2 мая днями национального траура епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил выступил в соболезнованиями родным и близким погибших в результате вооруженного конфликта 29–30 апреля на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области.

Одновременно на сайте Бишкекской и Кыргызстанской епархии размещен герб епископа Даниила в траурной черной рамке и на черном фоне.

В соболезновании говорится:

- Со скорбью в сердце выражаю глубокое соболезнование всем родным и близким погибших, для которых это огромная трагедия и невосполнимая потеря. Неисповедимы пути жизни и смерти у Творца и Господа. Случившимся Всемилостивый Владыка напоминает ныне живущим, о драгоценном даре человеческой жизни, долге хранить его и заботиться о своих ближних. Прошу милосердного Господа нашего, дабы Он помог перенести ниспосланное испытание, утешил скорбь и укрепил силы родных, близких и всех людей, кого коснулась эта трагедия. Молюсь о скорейшем восстановлении всех пострадавших. Вечная память всем ныне почившим, - сказано в соболезновании епископа Даниила.

Он подчеркивает, что православные приходы Бишкекской и Кыргызстанской епархии в эти дни возносят сугубые молитвы.


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URL: https://www.vb.kg/400347
Теги:
Баткенская область, граница, православие, приграничные конфликты, Таджикистан
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