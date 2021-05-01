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"Все действия против КР со стороны РТ- идут от самого Эмомали Рахмона"

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- Виктория Гунгер
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В Таджикистане мы имеем дело с самым авторитарным режимом, где все под контролем главы государства Эмомали Рахмона. Все, что происходит от таджикской стороны в отношении Кыргызстана, можно считать действиями самого Рахмона. В том числе, в подаче информации. Но главное – сами действия. Об этом VB.KG сообщил политолог Эмиль Джураев.

Он отметил, что РТ и КР имеют ассиметричное взаимодействие. Если в КР во всех отношениях: политически, информационно – все прозрачно и открыто. То в РТ все под контролем практически одного человека.

- Однако такой режим привел там к серьезной кризисной ситуации в экономическом и политическом плане. Возможно, поэтому Рахмон счел выгодным открыть огонь по Кыргызстану, чтобы отвлечь внимание своих сограждан от тех недовольств, которые накапливались в стране. А наши недоработки в плане границы КР были на руку Таджикистану, - сказал Джураев.

То, что в течение нескольких дней со стороны Таджикистана рылись окопы, подтягивалась военная техника, а за месяц до этого в армию стали набирать даже студентов, говорит о многом.

- Этой самый очевидный показатель, что РТ заранее планировал нападение на Кыргызстан. Наши власти, зная об этом, должны были предпринять соответствующие действия, а не надеяться на добрососедство. То, что произошло 29 апреля и происходит сейчас после определенных договоренностей: стрельба, поджоги, удерживание территорий КР – выглядит спланированной операцией Таджикистана. И вещи нужно называть своими именами. Для международной аудитории важно понимать, что о равной ответственности сторон речи не идет. Это агрессивная военная операция одной стороны против другой, - почеркнул Джураев.

Все этого доказывает, по мнению политолога, что для КР важно, что оттягивать войска от линии границы сейчас не целесообразно.

- РТ наращивает свою технику у границы, увеличивает вооруженный контингент. Поэтому, Кыргызстану срочно нужно укреплять свои силы и позиции с целью обороны наших территорий. Не для наступления, а исключительно для обороны! А, руководствуясь той договоренностью, которая у нас есть, что должен быть обоюдный отход от границы, мы имеем право защищать наши объекты, не стоящие на линии границы и не являющиеся спорными. Поэтому, в данном случае, оборонительные действия от КР уже уместны и востребованы, -заключил Эмиль Джураев.


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URL: https://www.vb.kg/400349
Теги:
приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, политика, Эмомали Рахмон
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