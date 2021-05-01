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Путин нам не посредник

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- Анвар Ажиев
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На вооруженное столкновение на границе Кыргызстана и Таджикистана официальный Кремль отреагировал удивительно сухо. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов "сыграть посредническую роль в разрешении конфликта.

"Безусловно, учитывая нашу общность в различных форматах – это и ОДКБ, и другие, конечно же, президент Путин всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участниками. Он это уже неоднократно демонстрировал", - сказал Песков.

Используемый Песковым термин "посредник" в нынешнем контексте звучит очень странно. Разве может Россия, которую мы привыкли воспринимать в качестве союзника, надежного стратегического партнера, выступать в качестве беспристрастного рефери?

Нет, конечно. Союзник не может безучастно смотреть на кровопролитие, которое происходит в братской стране. И уж, тем более, не станет позиционировать себя как сторонний наблюдатель, ожидающий чья все-таки возьмет.

Подобное трудно представить уже потому, что вооруженные силы Кыргызстана сильно интегрированы с российскими. Из РФ мы получаем вооружение, обмундирование, там готовят наш офицерский состав. Плюс интеграция усиливается за счет сотрудничества в таких организациях, как ОДКБ, ШОС. В каком-то смысле вся эта военная машина воспринимается как единый организм, существующий для того, чтобы защищать союзнические страны.

Другим фактором, который мешает воспринимать российского лидера как просто посредника, является то, что в России живут и работают сотни тысяч кыргызстанцев. Для них Путин – это глава государства, с которым они связывают, по крайней мере, свое настоящее, а, возможно, и какие-то надежды на будущее.

К тому же, Владимир Путин как один из сильнейших мировых политиков для стран Центральной Азии во многом был гарантом стабильности. Его слово имело определенный вес в президентском клубе региона и в некоторых случаях его вмешательство помогало избежать кризиса.

Почему сейчас нет личной реакции российского лидера на происходящее на рубежах нашей страны, совершенно непонятно, а безразличный комментарий путинского пресс-секретаря, пожалуй, даже шокирует. Думаю, все мы ждали чего-то другого от нашего союзника и стратегического партнера.


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URL: https://www.vb.kg/400350
Теги:
Владимир Путин, граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Центральная Азия, конфликт, Кыргызстан, ОДКБ, ШОС
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