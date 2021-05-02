Для пребывания в РФ мигрантам понадобится единый документ

Министерство внутренних России обяжет всех мигрантов для длительного нахождения на территории страны получать единый электронный документ сроком действия в 10 лет. Об этом, как сообщает ТАСС, проинформировали в пресс-центре данного ведомства.

Отмечается, что "обязательным условием для получения иностранным гражданином права на длительное пребывание в РФ будет являться получение единого документа с электронным носителем информации". Также планируется, что "единый документ будет выдаваться иностранному гражданину сроком на 10 лет, а по истечении срока его действия будет подлежать замене".

В этом документе в защищенном виде будет храниться графическая и текстовая информация о его владельце: "При этом перечень сведений об иностранном гражданине, содержащихся на электронном носителе, а также процедуры оформления и выдачи единого документа будут уточнятся в ходе подготовки проекта федерального закона и соответствующих подзаконных актов".

В министерстве не уточнили сроки введения такого документа, пояснив, что соответствующие нормативные акты разрабатываются.

Ранее МВД РФ сообщало о разработке законопроекта, который позволит иностранцам легализовать свое пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения.

"Законопроектом, - как заявлялось, - будет определен порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах. В его переходных и заключительных положениях предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований (правил) в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени". Меры административного воздействия в отношении этих граждан не будут применяться, а ранее принятые - отменят.

Разработка данного документа проводится в рамках масштабной работы по реформированию миграционного законодательства РФ в соответствии с реализацией Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы. Эту концепцию президент России Владимир Путин утвердил в октябре 2018 года, правительство РФ позже соответствующим распоряжением одобрило план мероприятий по ее реализации до 2022 года. В рамках данного плана в том числе разрабатывается документ, предусматривающий реформирование миграционных режимов.

Планируется ввести унифицированный миграционный режим для долгосрочного пребывания на территории РФ иностранных граждан. Он станет единым для всех въезжающих в страну иностранцев, не требующий получения визы, на срок более 90 дней в году с любыми законными целями, включая работу и получение образования.