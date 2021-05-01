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Руководители мусульман КР и РФ поздравили православных Кыргызстана с Пасхой

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- Александр Тузов
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Исполняющий обязанности верховного муфтия мусульман Кыргызстана Жоробай ажы Шергазыев от имени Духовного управления мусульман Кыргызстана и от себя лично поздравил епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила и православных христиан Кыргызстана с Пасхой.

- Нас с Вами объединяет единая история, единая Родина, осознание общей ответственности за ее судьбу, в которой Всевышним Господом отведена Вам важная роль в духовном просвещении и гармонии в нашем многонациональном сплоченном обществе, - отмечено в поздравлении и. о. верховного муфтия мусульман Кыргызстана.

Свои поздравления также прислал глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы, член Общественной палаты РФ Альбир хазрат Крганов.

Он подчеркивает, что в Кыргызской Республике, где испокон веков живут представители разных вероисповеданий, праздник светлой Пасхи приобретает особый смысл как символ согласия и взаимопонимания между людьми.


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URL: https://www.vb.kg/400357
Теги:
муфтият, православие, религия, Россия, Москва, Кыргызстан
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