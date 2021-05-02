Погода
$ 84.79 - 84.91
€ 101.80 - 102.92

Пасху в Бишкеке встретили на 15 языках и с 5 тысячами масками

89  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ночь на сегодняшний, 2 мая, праздник Светлого Христова Воскресения епископ Даниил возглавил торжественное богослужение в Свято-Воскресенском кафедральном соборе Бишкека.

Епископ Бишкекский и Кыргызстанский совершил пасхальные богослужения – полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Интересно, что Пасхальное Евангелие (Ин. 1:1-17) читалось на 15 языках: церковно-славянском, русском, кыргызском, украинском, белорусском, молдавском, греческом, латыни, немецком, английском, иврите, узбекском, татарском, арабском и китайском.

Как подчеркивают в Бишкекской епархии, в этом году празднование Пасхи проходило в особых условиях, при ограниченном количестве прихожан в самом храме. Большая часть людей находилась на территории собора, где был установлен большой экран, на который транслировалось богослужение. Эти меры необходимы для предотвращения распространения коронавируса.

Также отмечается, что в нынешнем году Правительство КР не стало вводить строгих ограничений: желающие участвовать в пасхальном богослужении смогли прийти во все храмы Бишкекской епархии.

При этом епископ Даниил призвал настоятелей храмов к соблюдению мер предосторожности против распространения коронавируса во время празднования Пасхи.

По сообщениям из разных храмов Кыргызстана, все необходимое для безопасного проведения богослужения было подготовлено.

На входе у прихожан измеряли температуру. Кроме того, всем предоставили маски, были и санитайзеры. В храмах обеспечили социальную дистанцию. Прихожанам было предписано находиться в храме в масках, в том числе и во время исповеди.

Государственная комиссия по делам религий КР выделила Бишкекской епархии в виде гумпомощи 5 тысяч масок для раздачи прихожанам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400360
Теги:
Госкомиссия по делам религий, гуманитарная помощь, православие, религия, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  