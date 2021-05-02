Пасху в Бишкеке встретили на 15 языках и с 5 тысячами масками

В ночь на сегодняшний, 2 мая, праздник Светлого Христова Воскресения епископ Даниил возглавил торжественное богослужение в Свято-Воскресенском кафедральном соборе Бишкека.

Епископ Бишкекский и Кыргызстанский совершил пасхальные богослужения – полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Интересно, что Пасхальное Евангелие (Ин. 1:1-17) читалось на 15 языках: церковно-славянском, русском, кыргызском, украинском, белорусском, молдавском, греческом, латыни, немецком, английском, иврите, узбекском, татарском, арабском и китайском.

Как подчеркивают в Бишкекской епархии, в этом году празднование Пасхи проходило в особых условиях, при ограниченном количестве прихожан в самом храме. Большая часть людей находилась на территории собора, где был установлен большой экран, на который транслировалось богослужение. Эти меры необходимы для предотвращения распространения коронавируса.

Также отмечается, что в нынешнем году Правительство КР не стало вводить строгих ограничений: желающие участвовать в пасхальном богослужении смогли прийти во все храмы Бишкекской епархии.

При этом епископ Даниил призвал настоятелей храмов к соблюдению мер предосторожности против распространения коронавируса во время празднования Пасхи.

По сообщениям из разных храмов Кыргызстана, все необходимое для безопасного проведения богослужения было подготовлено.

На входе у прихожан измеряли температуру. Кроме того, всем предоставили маски, были и санитайзеры. В храмах обеспечили социальную дистанцию. Прихожанам было предписано находиться в храме в масках, в том числе и во время исповеди.

Государственная комиссия по делам религий КР выделила Бишкекской епархии в виде гумпомощи 5 тысяч масок для раздачи прихожанам.