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Совбез КР: Обстановка на кыргызско-таджикской границе стабильная

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- Бакыт Басарбек
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Секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики сообщает: по состоянию на 2 мая 2021 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области стабильная.

Решается ряд вопросов, в которых задействованы соответствующие государственные органы.

Возобновлено движение автотранспорта по трассе Ош-Исфана, кыргызстанцы которые находились на территории Республики Таджикистан доставлены на территорию Кыргызстана, начат совместный осмотр местности, где расположены силы и средства сторон для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации, ведутся работы по обеспечению гуманитарной и медицинской помощью Баткенскую область и по восстановлению в постконфликтный период.

Секретариат Совета безопасности отмечает недопустимость дальнейшей эскалации конфликта и важность его решения только путем конструктивного мирного диалога сторон, а также подчеркивает необходимость соблюдения ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня и отводе войск.

Ситуация находится под контролем Президента страны Садыра Жапарова.


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URL: https://www.vb.kg/400364
Теги:
приграничные конфликты, Кыргызстан, совбез, Садыр Жапаров
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