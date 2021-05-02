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Галина Байтерек: Необходимости в помощи со стороны ОДКБ сегодня нет

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- Бакыт Басарбек
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Необходимости в оказании помощи со стороны ОДКБ сегодня нет. Об этом заявила пресс-секретарь президента Кыргызстана Галина Байтерек.

"Руководство страны благодарно, что ОДКБ готова оказать помощь, но в данное время такой необходимости нет. Недавно между Кыргызстаном и Таджикистаном был подписан протокол о прекращении огня и отводе сил. В итоге стороны договорились провести ревизию по периметру границ.

Напомним, ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что организация готова оказать необходимую помощь.


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URL: https://www.vb.kg/400365
Теги:
ОДКБ, президент, приграничные конфликты, Кыргызстан
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