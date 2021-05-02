Галина Байтерек: Необходимости в помощи со стороны ОДКБ сегодня нет

Необходимости в оказании помощи со стороны ОДКБ сегодня нет. Об этом заявила пресс-секретарь президента Кыргызстана Галина Байтерек.

"Руководство страны благодарно, что ОДКБ готова оказать помощь, но в данное время такой необходимости нет. Недавно между Кыргызстаном и Таджикистаном был подписан протокол о прекращении огня и отводе сил. В итоге стороны договорились провести ревизию по периметру границ.

Напомним, ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что организация готова оказать необходимую помощь.