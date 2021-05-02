Экс-министра обороны Кудайбердиева поблагодарили за сохраненные вертолеты

Нужно сказать спасибо бывшему министру обороны КР Абибилле Кудайбердиеву, за то, что поднял шум, когда Атамбаев вместе с Сапаром Исаковым чуть не отдали в аренду наши четыре военных самолета в Сомали. Таким мнением в соцсетях поделился пользователь интернета Нурлан Маматбеков.

"Контракт мы не видели и не знакомы об условиях, о сумме аренды и других обязательств и условиях. Но в СМИ проскочила информация что деньги за аренду перечислили бы не в бюджет Кыргызстана, а на какой-то офшорный счет в ОАЭ. Кстати, российский Коммерсант [urlhttps://www.kommersant.ru/doc/3658144?fbclid=IwAR2SJU9byH3325WtIrSgcKfhdihoo6XXsbSnN9FeEr9y0tfQAiW6kiDj_Wo]писал[/url], что речь может идет о 30 миллионах долларах США, которые Кыргызстан может не получить за срыв контракта.

Скорее всего Кудайбердиеву совесть не позволила пойти на поступок. Он обратился в генпрокуратуру проверить законность данного контракта и к удивлению, надзорный орган признал незаконной данную сделку. Однако Сапар Исаков потребовал от Генштаба подчиниться приказу главнокомандующего.

Министра обороны Кудайбердиева в том же году Атамбаев отправил в отставку, а Абдил Сегизбаев возбудил на него уголовное дело. Ну всё складывается, у Атамбаева с Сапаром Исаковым не получилось получить незаконные миллионы и за это головой поплатился министр обороны", - заявил Маматбеков.

Прокомментировал этот пост и сам экс-министр обороны Абибилла Кудайбердиев.

"Спасибо Нурлан, что данный вопрос поднял, очень кстати, как раз эти военные вертолеты нужны нашей армии в обеспечении безопасности государства. Да я, как министр обороны, прекрасно понимая, что вопросы обеспечения военной безопасности государства - это самая главная задача армии, проявил принципиальность и как патриот отказал в передаче данных вертолетов в аренду в Сомали, где полыхает гражданская война. Понимал и знал, что это мне будет стоит, что могут мне сделать бездарные и коррумпированные правители, чтобы отомстить.

Во-первых, убрали с должности министра, во-вторых, сфальсифицировав уголовные дела и в-третьих, были попытки очернить мою честь, меня как боевого, порядочного, честного и принципиального генерала.

Вот что я пережил за свою принципиальную позицию, за то, что стал против коррупционной схемы власти. Сегодня я понимаю, что не зря выстрадал, пережил, все уголовные дела, которые возбуждались, прекращены за отсутствием состава преступления, но я горжусь, что своим отношением сохранил не только вертолеты, но и престиж государства на мировой арене. Если бы эти вертолеты воевали в Сомали, то был бы еще и международный скандал, как же эти вертолеты Кыргызстана применяются в войне в Сомали. Сегодня у меня совесть чиста перед своим народом и могу гордо носить высокое звание генерала, ЧЕСТЬ ИМЕЮ!!!", - написал он.