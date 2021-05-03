Немного отдохните от дел. Гороскоп с 3 по 9 мая

Овен. Трудно удержаться в море соблазнов, созданном весенней погодой и майскими праздниками. Однако, не ввязавшись в легкомысленные романы и рискованные сделки, вы сумеете и хорошо отдохнуть, и пополнить казну. Доверившись зову любви, а не страсти, отличите истинные чувства от корыстных, а в бизнесе цепочка логических размышлений в сочетании с интуицией поможет разглядеть реальные возможности для преумножения доходов и карьерного роста.

Телец. Переходите от конфронтации к поиску компромиссов и сотрудничеству. Увлекшись противостоянием с влиятельными людьми, вы наживете себе принципиальных врагов, и вопрос, который вы таким образом пытаетесь решить, зайдет в тупик. Полезные советы друзей и сослуживцев подскажут выход из возникших трудностей, и вы получите важные ответы из–за рубежа, благодаря которым дела сдвинутся с мертвой точки. Преодолев преграды в делах, вы с хорошим настроением проведете майские праздники.

Близнецы. Поездки, к которым вы так долго стремились, натолкнутся на очередные препятствия, которые преодолевать особого смысла нет. Бросив все силы на борьбу с обстоятельствами, вы можете не получить ожидаемого удовольствия от поездок. Примите происходящие перемены, и в праздничные дни вы сможете насладиться атмосферой весны и безмятежности. Удастся восстановить здоровье, а благодаря приятному сюрпризу любимого человека, почувствовать заботу.

Рак. Немного отдохните от дел. Принимая приглашения друзей, родственников и любимого человека, вы каждый день недели проведете по–своему интересно. Переключив внимание, отдохнете, а произошедшая перезагрузка поможет найти повторяющиеся ошибки, которые ведут к неудачам в делах и растратам. Решив во что бы то ни стало завершить начатое, вы продолжите множить ошибки, наступая на прежние грабли. Итогом такого подхода станут дополнительные убытки и ссоры.

Лев. Поддавшись духу соперничества, вы все праздники проведете в спорах и тяжбах, как с близкими людьми, так и деловыми партнерами. Пальма первенства в отношениях не будет давать вам покоя, создавая дополнительную напряженность. Позволив себе принять мнение других людей, поймете, что их доводы не лишены смысла, благодаря чему сумеете преумножить доходы и совершить хорошие покупки. Прекратите споры, и вы насладитесь весной, той порой, когда с каждым мгновением вокруг распускаются новые цветы и происходит преображение.

Дева. Загрузив себя работой и различными хлопотами, вы рискуете не достичь видимых результатов, существенно переутомившись и подорвав здоровье. Займитесь только наиболее важными делами, выкроите больше времени для дружеского и семейного общения. Загородные поездки, обмен поздравлениями и впечатлениями от весенних пейзажей вдохнут новый импульс в отношения, а также зарядят позитивной энергией, благодаря которой в будущем с легкостью будут завершены отложенные дела.

Весы. Наличие свободного времени на майских праздниках еще не повод для внеурочного шопинга. Пропадая в торговых центрах, вы оставите там не только деньги, но и свои нервы. Устройте семейные посиделки, а для начала хорошо отдохните и выспитесь. Неспешный ритм жизни в праздничные дни позволит восстановиться и уделить время своей внешности. Заодно удастся заняться любимым хобби и что–то преобразить в интерьере дома.

Скорпион. Домочадцы и деловые партнеры найдут повод для споров, но не дайте втянуть себя в болото тяжбы, дабы не провести все праздничные дни в перетягивании каната. Смените обстановку, выехав на природу или устроив экскурсию по городу. Яркие впечатления не оставят никаких шансов для споров. Удастся восстановить гармонию в отношениях, а если сердце свободно, то удачно познакомиться. После такой перезагрузки благополучно решатся любые спорные моменты.

Стрелец. За счастьем и гармоней ехать далеко не придется. Вы благополучно совместите приятное с полезным. Работу и домашние хлопоты удастся совместить с семейным отдыхом, в том числе и на даче. Удаленно решая профессиональные задачи, пополните казну и не пропустите своей порции шашлыка на импровизированном пикнике. Выгодно пройдет шопинг. Выбравшись в торговые центры, удачно обновите весенний и даже летний гардероб. Выгодными окажутся и сделки с недвижимостью.

Козерог. Планируя отдых, не делайте ставку на дорогие увлечения. Переплачивая за развлечения и покупки, рискуете существенно опустошить свою казну, а с доходы останутся, в лучшем случае, на прежнем уровне. С посещением торговых центров также стоит повременить. Отдайте предпочтение общению с друзьями, домочадцами и любимым человеком, устроив загородные поездки. Активный отдых на лоне природы и принесет немало впечатлений и сбережет ваши финансовые накопления. Обратите внимание на полученные деловые сообщения.

Водолей. В попытке все контролировать рискуете испортить настроение себе и окружающим. Действительность может отличаться от планов, и попытка достичь желаемого еще больше отдалит от цели. Позвольте событиям идти своим чередом, принимая идеи и предложения исходящие как от домочадцев, так и друзей. Вместе вы устроите незабываемые майские праздники, что сплотит вас и уберет недопонимание. Сумеете провернуть небольшие дела, которые пополнят казну.

Рыбы. Оставьте в прошлом неприятные воспоминания, случившееся уже не изменить, но оно мешает общению, навевая грусть, и создает никчемные преграды. Избавившись от груза проблем, восстановите дружеское общение, получите удовольствие от разговоров с родственниками и примите чувства любящего вас человека. Непродолжительные поездки пойдут на пользу. Выбравшись из некомфортного пространства, ощутите всю гамму весенних красок и эмоций. Возможно получение приятных сообщений, и вам останется только ответить на них вопреки гордости.

Астролог Андрей Рязанцев