Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 101.80 - 102.92

Немного отдохните от дел. Гороскоп с 3 по 9 мая

123  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Овен. Трудно удержаться в море соблазнов, созданном весенней погодой и майскими праздниками. Однако, не ввязавшись в легкомысленные романы и рискованные сделки, вы сумеете и хорошо отдохнуть, и пополнить казну. Доверившись зову любви, а не страсти, отличите истинные чувства от корыстных, а в бизнесе цепочка логических размышлений в сочетании с интуицией поможет разглядеть реальные возможности для преумножения доходов и карьерного роста.

Телец. Переходите от конфронтации к поиску компромиссов и сотрудничеству. Увлекшись противостоянием с влиятельными людьми, вы наживете себе принципиальных врагов, и вопрос, который вы таким образом пытаетесь решить, зайдет в тупик. Полезные советы друзей и сослуживцев подскажут выход из возникших трудностей, и вы получите важные ответы из–за рубежа, благодаря которым дела сдвинутся с мертвой точки. Преодолев преграды в делах, вы с хорошим настроением проведете майские праздники.

Близнецы. Поездки, к которым вы так долго стремились, натолкнутся на очередные препятствия, которые преодолевать особого смысла нет. Бросив все силы на борьбу с обстоятельствами, вы можете не получить ожидаемого удовольствия от поездок. Примите происходящие перемены, и в праздничные дни вы сможете насладиться атмосферой весны и безмятежности. Удастся восстановить здоровье, а благодаря приятному сюрпризу любимого человека, почувствовать заботу.

Рак. Немного отдохните от дел. Принимая приглашения друзей, родственников и любимого человека, вы каждый день недели проведете по–своему интересно. Переключив внимание, отдохнете, а произошедшая перезагрузка поможет найти повторяющиеся ошибки, которые ведут к неудачам в делах и растратам. Решив во что бы то ни стало завершить начатое, вы продолжите множить ошибки, наступая на прежние грабли. Итогом такого подхода станут дополнительные убытки и ссоры.

Лев. Поддавшись духу соперничества, вы все праздники проведете в спорах и тяжбах, как с близкими людьми, так и деловыми партнерами. Пальма первенства в отношениях не будет давать вам покоя, создавая дополнительную напряженность. Позволив себе принять мнение других людей, поймете, что их доводы не лишены смысла, благодаря чему сумеете преумножить доходы и совершить хорошие покупки. Прекратите споры, и вы насладитесь весной, той порой, когда с каждым мгновением вокруг распускаются новые цветы и происходит преображение.

Дева. Загрузив себя работой и различными хлопотами, вы рискуете не достичь видимых результатов, существенно переутомившись и подорвав здоровье. Займитесь только наиболее важными делами, выкроите больше времени для дружеского и семейного общения. Загородные поездки, обмен поздравлениями и впечатлениями от весенних пейзажей вдохнут новый импульс в отношения, а также зарядят позитивной энергией, благодаря которой в будущем с легкостью будут завершены отложенные дела.

Весы. Наличие свободного времени на майских праздниках еще не повод для внеурочного шопинга. Пропадая в торговых центрах, вы оставите там не только деньги, но и свои нервы. Устройте семейные посиделки, а для начала хорошо отдохните и выспитесь. Неспешный ритм жизни в праздничные дни позволит восстановиться и уделить время своей внешности. Заодно удастся заняться любимым хобби и что–то преобразить в интерьере дома.

Скорпион. Домочадцы и деловые партнеры найдут повод для споров, но не дайте втянуть себя в болото тяжбы, дабы не провести все праздничные дни в перетягивании каната. Смените обстановку, выехав на природу или устроив экскурсию по городу. Яркие впечатления не оставят никаких шансов для споров. Удастся восстановить гармонию в отношениях, а если сердце свободно, то удачно познакомиться. После такой перезагрузки благополучно решатся любые спорные моменты.

Стрелец. За счастьем и гармоней ехать далеко не придется. Вы благополучно совместите приятное с полезным. Работу и домашние хлопоты удастся совместить с семейным отдыхом, в том числе и на даче. Удаленно решая профессиональные задачи, пополните казну и не пропустите своей порции шашлыка на импровизированном пикнике. Выгодно пройдет шопинг. Выбравшись в торговые центры, удачно обновите весенний и даже летний гардероб. Выгодными окажутся и сделки с недвижимостью.

Козерог. Планируя отдых, не делайте ставку на дорогие увлечения. Переплачивая за развлечения и покупки, рискуете существенно опустошить свою казну, а с доходы останутся, в лучшем случае, на прежнем уровне. С посещением торговых центров также стоит повременить. Отдайте предпочтение общению с друзьями, домочадцами и любимым человеком, устроив загородные поездки. Активный отдых на лоне природы и принесет немало впечатлений и сбережет ваши финансовые накопления. Обратите внимание на полученные деловые сообщения.

Водолей. В попытке все контролировать рискуете испортить настроение себе и окружающим. Действительность может отличаться от планов, и попытка достичь желаемого еще больше отдалит от цели. Позвольте событиям идти своим чередом, принимая идеи и предложения исходящие как от домочадцев, так и друзей. Вместе вы устроите незабываемые майские праздники, что сплотит вас и уберет недопонимание. Сумеете провернуть небольшие дела, которые пополнят казну.

Рыбы. Оставьте в прошлом неприятные воспоминания, случившееся уже не изменить, но оно мешает общению, навевая грусть, и создает никчемные преграды. Избавившись от груза проблем, восстановите дружеское общение, получите удовольствие от разговоров с родственниками и примите чувства любящего вас человека. Непродолжительные поездки пойдут на пользу. Выбравшись из некомфортного пространства, ощутите всю гамму весенних красок и эмоций. Возможно получение приятных сообщений, и вам останется только ответить на них вопреки гордости.

Астролог Андрей Рязанцев


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400373
Теги:
астрология
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  