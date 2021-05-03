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Северная Корея дала жесткий ответ Байдену

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- Бакыт Басарбек
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Северная Корея резко раскритиковала президента США Джо Байдена за высказывание, что КНДР представляет серьезную угрозу для безопасности его страны и всего мира. "Байден совершил грубую ошибку, с которой невозможно мириться. Северная Корея будет вынуждена принять соответствующие меры, и со временем США вновь окажутся в очень серьезном положении", - говорится в заявлении МИД КНДР, обнародованном в воскресенье, 2 мая.

Слова Байдена, произнесенные в речи перед Конгрессом США, свидетельствуют о намерении США продолжать "враждебную политику" в отношении КНДР, указывается в этом документе. Пхеньян вновь обвинил США в "постоянном ядерном шантаже", подчеркнув, что разработка ядерного оружия является правом КНДР на самооборону.

"Враждебная политика"

В заявлении МИД КНДР также говорится, что критика США нарушений прав человека в Северной Корее оскорбляет достоинство вождя КНДР и свидетельствует о подготовке США к "тотальному противостоянию" с Пхеньяном.

Белый дом 30 апреля сообщил о завершении длившегося многие месяцы пересмотра политики США в отношении Северной Кореи. Вашингтон заявил, что будет делать упор на дипломатию и сдерживание с целью заставить КНДР отказаться от ядерного оружия. Заключать масштабное соглашение с Северной Кореей не планируется.

Источник: dw.com


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URL: https://www.vb.kg/400374
Теги:
Северная Корея, США, Джозеф Байден
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