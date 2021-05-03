Парковка вне закона. Дворец спорта в Бишкеке оккупирован паркунами

Мы продолжаем серию публикаций на тему неправильной парковки и предлагаем вниманию читателей очередную подборку нарушителей. Уровень их наглости просто зашкаливает. При этом сотрудники Патрульной милиции, проезжающие вдоль указанных мест по десять раз на день, упорно не замечают нарушений.

Для затравки фото с тротуара в 8 микрорайоне. Как видно, здесь даже забетонированы металлические столбики, что уже как бы намекает: тротуар – это плохое место для стоянки. Но владелец ведра с болтами, которое запечатлено на фото, столь тонких намеков, судя по всему, не понимает. Вероятно, здесь нужна прямолинейность в виде штрафа. Вот такой язык будет близок по духу нарушителю ПДД.

Но, увы, незаконной парковкой в спальных микрорайонах сотрудники Патрульной милиции не занимаются совсем. Это ведь надо ездить по закоулкам, выискивать паркунов, выписывать штрафы. В общем, слишком много хлопот. И это можно было понять, если бы они днями и ночами вели непримиримую борьбу с тысячами нарушителей в центре города. Например, возле Дворца спорта имени Кожомкула.

В свое время здесь установили металлические столбики вдоль улицы Тоголока Молдо, чтобы желающие припарковаться не могли заезжать на тротуар. Но они нашли другой выход, точнее вход – заезжают с разрыва, который есть на тротуаре с юго-восточного угла здания. Мало того, паркуны имеют наглость подъезжать прямо к ступенькам и памятнику Кожомкулу.

И ведь речь не о какой-нибудь внутримикрорайонной улочке, а об одной из центральных магистралей столицы. Да и Дворец спорта является местом посещения тысяч людей. Но и здесь сотрудники Патрульной милиции проявляют невероятное равнодушие.

Обычно, когда человека принимают на работу в любую силовую структуру, он проходит довольно-таки жесткий отбор, во время которого специальная комиссия тщательно проверяет состояние его здоровья, а также умственную и физическую подготовку. Вероятно, при наборе сотрудников Патрульной милиции механизм дал сбой и у них не смогли проверить зрение. Наверное, поэтому они в упор не замечают грубейших нарушений ПДД. Хотя львиная их доля происходит на самых оживленных магистралях.

Кроме того, даже простым автомобилистам известны точки в городе, где постоянно массово нарушаются правила. Например, многочисленные стоянки под запрещающими знаками. И патрульные машины ездят мимо этих мест много раз в день. Не видят? Или может специально закрывают глаза?

В общем, с такими стражами порядка, до этого самого порядка нам еще очень далеко.