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КР и РТ завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы

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- Оксана Гут
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По состоянию на 9.30 ч. 3 мая обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики.

За прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы.

Пограничные наряды осуществляют патрулирование вдоль всей линии кыргызско-таджикской государственной границы. Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий.

Продолжает работу совместная комиссия в составе офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана по осмотру территорий, где находились дополнительные силы и средства.

Пограничные подразделения ПС ГКНБ КР несут службу в усиленном режиме.


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URL: https://www.vb.kg/400379
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, Погранслужба, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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