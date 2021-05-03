КР и РТ завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы

По состоянию на 9.30 ч. 3 мая обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики.

За прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы.

Пограничные наряды осуществляют патрулирование вдоль всей линии кыргызско-таджикской государственной границы. Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий.

Продолжает работу совместная комиссия в составе офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана по осмотру территорий, где находились дополнительные силы и средства.

Пограничные подразделения ПС ГКНБ КР несут службу в усиленном режиме.