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Сквер в 8 микрорайоне полностью готов, возле Белого дома – в работе

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- Сергей Швец
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Столичная мэрия полностью завершила разбивку сквера в 8 микрорайоне вдоль улицы Жукеева-Пудовкина. Получилось довольно приятное место для проведения досуга. А в парках в районе Белого дома ведется замена брусчатки на тротуарах.

Наши корреспонденты уже сообщали о том, что в небольшой лесопосадке между улицей Жукеева-Пудовкина и 8 микрорайоном ведется строительство пешеходной зоны. Она тянется от Безымянной до практически ресторана "Главпивтрест", с разделением на две части улицей Саманчина.

Так вот нижнюю половину от Безымянной до Саманчина муниципальное предприятие "Бишкексвет", которое и ведет строительство, закончило еще три недели назад. Здесь уложили тротуар, вдоль которого установили скамейки, урны, фонари наружного освещения и декоративные светильники. Они также являются еще и источником зарядки для мобильных телефонов (через USB-порты). Эта часть сквера выполнена преимущественно в красном цвете.

Ну а выше Саманчина напротив преобладает зеленый. Еще на этапе строительства коммунальщики сообщали, что стилистически верхняя зона будет отличаться от нижней. Так в итоге и получилось. Здесь установлены иные лавочки и фонари. Ну и, как говорилось выше, декоративные светильники светят зеленым светом.

Сейчас на всей территории сквера уже вовсю резвится детвора. Надо полагать, что пустым это место будет только в период осадков и холодные дни. Единственный минус – не очень удобные скамейки в верхней части сквера. Долго на них не просидишь.

Напомним, в нижней зоне произрастают преимущественно лиственные породы деревьев, а в верхней – хвойные. Территория не была заброшенной и регулярно убиралась. Однако основными посетителями были собачники. Периодически на эту землю обращали внимание предприниматели, чтобы построить здесь кафе, магазины и прочее.

Ну а в районе Белого дома и Кыргызского театра драмы сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" проводят замену брусчатки на тротуарах, выкладку лотков ирригации речным камнем и установку бордюров. К слову, вместо серого мощения пешеходные дорожки теперь будут радовать горожан разноцветной мозаикой. Также в отдельных частях сквера будут дополнительно установлены 20 урн и 16 скамеек.

В общем, в ближайшее время центр должен заиграть новыми красками.


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URL: https://www.vb.kg/400383
Теги:
Бишкексвет, мэрия, Тазалык, ирригация, парк, тротуар
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