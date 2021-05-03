Минтранс приступил к оценке ущерба в Баткенской области

Комиссия Министерства транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций КР (МТАСК КР) 3 мая приступила к работе в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области для оценки, нанесенного ущерба социальным объектам, жилым домам, поврежденным в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, комиссию возглавляет заместитель главы МТАСК КР У. Калманбетов.

"На местах будет собрана комиссией информация с помощью аэрофото и видео съёмки, так как перед ней поставлены задачи по оценке повреждений социальных объектов и жилых зданий, подготовка предварительной сметной проектной документации для восстановления объектов.

После определения точного количество поврежденных объектов и составления сводной сметы будут начаты работы по их восстановлению, было отмечено ранее главой ведомства Гулмирой Абдралиевой на брифинге в Доме правительства.

Напомним, в ходе конфликта в Баткенской области были разрушены ряд социальных объектов и частных домов, в том числе школы, автомобильно-заправочные станции и другие.