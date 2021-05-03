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В Бишкеке открыт сезон фонтанов

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В Бишкеке был открыт сезон фонтанов. Об этом сообщает мэрия города.

"В Бишкеке столбик термометра потихоньку ползет вверх. Накануне мы подключили фонтанные комплексы к работе. Сезон фонтанов официально считать открытым.

Всего на балансе муниципального предприятия "Тазалык" есть 16 фонтанных комплексов. Все они, за исключением одного фонтана на аллее героев на бульваре Молодой Гвардии, работают каждый день с 10 утра и до 19 вечера. Те, что на центральной площади "Ала-Тоо" и напротив Исторического музея будут работать до 21 часов вечера.

Стоит отметить, что все фонтанные комплексы с 14 до 16 часов отключаются на технический перерыв, это необходимо для избежания перегрева моторов и двигателей", - говорится в сообщении столичного муниципалитета.

Автор: Жаннури Кулмамбетова


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URL: https://www.vb.kg/400391
Теги:
мэрия, Бишкек, фонтаны
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