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Зеличенко: Кыргызско-таджикская граница – это место сосредоточения всех зол

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- Бакыт Басарбек
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Очень сложно решить приграничный вопрос на кыргызско-таджикской границе. Об этом в интервью студии программы "Азия. Большая игра" на ITON.TV заявил директор Центрально-Азиатского центра наркополитики, специалист по ‎региональной безопасности и наркотрафику в Центральной Азии, полковник Александр Зеличенко (Кыргызстан).

По его словам, в некоторых местах граница, буквально, проходит через огороды местных жителей.

- Кыргызско-таджикская граница – это место сосредоточения всех зол, каких только хотите. Это и наркотрафик, это и различная контрабанда, это и незаконная миграция, и все остальное. И вот как только перекрыли все эти каналы, как тут нас отмечают многие эксперты, очень вовремя начался вооружённый конфликт, - сказал Зеличенко.


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URL: https://www.vb.kg/400392
Теги:
Александр Зеличенко, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, наркотрафик
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