Зеличенко: Кыргызско-таджикская граница – это место сосредоточения всех зол

Очень сложно решить приграничный вопрос на кыргызско-таджикской границе. Об этом в интервью студии программы "Азия. Большая игра" на ITON.TV заявил директор Центрально-Азиатского центра наркополитики, специалист по ‎региональной безопасности и наркотрафику в Центральной Азии, полковник Александр Зеличенко (Кыргызстан).

По его словам, в некоторых местах граница, буквально, проходит через огороды местных жителей.

- Кыргызско-таджикская граница – это место сосредоточения всех зол, каких только хотите. Это и наркотрафик, это и различная контрабанда, это и незаконная миграция, и все остальное. И вот как только перекрыли все эти каналы, как тут нас отмечают многие эксперты, очень вовремя начался вооружённый конфликт, - сказал Зеличенко.