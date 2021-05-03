МВД РФ обяжет мигрантов получать единый электронный документ

России обяжет всех мигрантов для длительного нахождения на территории страны получать единый электронный документ сроком действия в 10 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Обязательным условием для получения иностранным гражданином права на длительное пребывание в РФ будет являться получение единого документа с электронным носителем информации. Планируется, что единый документ будет выдаваться иностранному гражданину сроком на 10 лет, а по истечении срока его действия будет подлежать замене", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя МВД, в электронном документе в защищенном виде будет храниться графическая и текстовая информация о его владельце. "При этом перечень сведений об иностранном гражданине, содержащихся на электронном носителе, а также процедуры оформления и выдачи единого документа будут уточнятся в ходе подготовки проекта федерального закона и соответствующих подзаконных актов", - добавили в МВД. В министерстве не уточнили сроки введения этого документа, пояснив, что соответствующие нормативные акты разрабатываются.

Президент России Владимир Путин в октябре 2018 года для совершенствования миграционного законодательства утвердил Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы. Правительство позже соответствующим распоряжением одобрило план мероприятий по ее реализации до 2022 года. В рамках данного плана в том числе разрабатывается документ, предусматривающий реформирование миграционных режимов.

Планируется ввести унифицированный миграционный режим для долгосрочного пребывания на территории РФ иностранных граждан. Он станет единым для всех въезжающих в страну иностранцев, не требующий получения визы, на срок более 90 дней в году с любыми законными целями, включая работу и получение образования.