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Мигрантам из стран ЦА помогают в рамках спецпроекта МОМ

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- Евгений Денисенко
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Специалисты из России и стран Центральной Азии приняли участие в финальной конференции регионального проекта МОМ по снижению влияния социально-экономических последствий пандемии коронавируса на мигрантов и сообщества в этих государствах. Актуальную проблематику обсудили в онлайн-формате представители их заинтересованных госструктур, национальных банков, бизнеса, общественных и международных организаций.

Инициатива является ответом на Региональное обращение МОМ для ЦА и РФ. И призвана способствовать реализации Глобального стратегического плана готовности и реагирования МОМ по остановке дальнейшего распространения коронавируса и снижению воздействия социальных и экономических последствий пандемии.

Цель проекта, начатого в августе 2020 года, - содействие правительствам упомянутых стран в решении ряда важных задач. В их числе – принятие мер реагирования на воздействие пандемии COVID-19 на мигрантов, повышение уровня их защиты, расширение доступа к основным услугам, к финансовым услугам и цифровизации систем денежных переводов. Основными партнерами проекта являются органы государственной власти Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, местные органы власти, национальные банки, агентства занятости этих стран, а также неправительственные организации

В ходе конференции отмечалось, что многие мигранты сталкиваются с нарушением планов поездок, потерей доходов или болезнью из-за ограниченного доступа к социальным услугам и защите в странах назначения, транзита. Важно, как подчеркнуто, урегулировать эту ситуацию и оказать поддержку тем иностранным трудящимся, которые нуждаются в ней, с тем чтобы уменьшить их уязвимость к болезням и дальнейшей дискриминации.


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URL: https://www.vb.kg/400409
Теги:
миграция, Россия
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